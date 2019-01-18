Что станет с ценами электричество после создания нового рынка

Эксперты прогнозируют подорожание электроэнергии.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что после того, как будет создан свободный рынок энергетики, стоимость электроэнергии будет повышаться, передает Слово и дело.

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"Сейчас, в принципе, цена для населения занижена, так как существует перекрестное субсидирование. То есть промышленность платит больше, чем население. А «Энергоатом» – это уже государственная компания. Здесь тоже сказать просто, что мы отпускаем цены в свободное плавание, нельзя. Такого не будет. Кто будет покрывать субсидии, дотации для населения?", – отметил Корольчук.

Он считает, что нынешняя ситуация схожа с рынком газа, когда в 2018 году на газ и тепло ушло 74 млрд грн.

"На электроэнергию сумма будет меньше, но кто будет платить? Бюджет? Так какой смысл тогда был в рынке?", – подчеркнул он.

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Эксперт объяснил, что нынешнего разделения на тариф для населения и промышленности не будет с 1 июля. То есть, тариф будет устанавливать кто как договорится, и в какой период, с помощью двусторонних контрактов.

"Например, в пиковый период, вероятно, дадут высокую цену. То есть это все будут договоренности. Возможно, со временем появится биржа. Компании, которые производят электроэнергию, будут выставлять цены на бирже. Тарифы как таковые устанавливать никто не будет", – уточнил он.

Но в то же время, он думает, что правительство булет устанавливать тариф для населения.

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"В платежках будет две отдельных строки – за услуги распределения и услуги поставки. Такой процесс уже идет. Люди будут видеть, что они платят за поставки и распределение. Это удобно, но особенно это на потребителях не отразится. Будет два счета или один, а в нем два пункта, что особо не почувствуется", – резюмировал Юрий Корольчук.

Ранее сообщалось, что изменится для населения, после того, как электроэнергию будут продавать по-новому. Полноценно система заработает с лета, а пока проходит тестовый режим.