Украина вошла в топ-10 мировых экспортеров молочной продукции

Молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, улучшилось качество сырья, сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, говорится в сообщении Минагропрода в четверг, 17 января.

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Так, за 9 месяцев 2018 года объемы закупки молока экстра и высшего сорта выросли соответственно на 33,8% и 7,8%. В то же время, объемы закупки молока I сорта сократились на 8,9%, а II сорта - на 15,1%.



"Сегодня молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, улучшилось качество сырья, впервые за последние годы Украина вошла в 10-ку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. По нашим оценкам, по результатам 2018 года всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти в 57 млрд грн, при этом экспорт составит более 7 млрд грн", - отметила Ковалева.

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По данным ГФС, в 2018 году экспорт молока и молокопродуктов составил $263 млн, из которых 48,8% приходится на сливочное масло, 22,4% - на сухие и сгущенное молоко, 11,7% - на сыры.



Ковалева добавила, что животноводство является особой областью сельского хозяйства, состояние развития которой весомо влияет на экономический потенциал агропромышленного комплекса страны. Так, в 2019 году на поддержку развития животноводства предусмотрены 3,5 млрд грн, основные направления поддержки молочного скотоводства 2018 года будут сохранены.

Ранее сообщалось, что агроэкспорт в Россию упал в 20 раз. Введение Россией экономических санкций в отношении украинской сельскохозяйственной продукции будет иметь незначительное влияние.