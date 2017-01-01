Главная угроза экономики Украины – выборы: Мнение экспертов

НБУ провел опрос среди представителей международных организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, государственного сектора и дипломатического корпуса.

Национальный банк Украины выяснил с помощью опроса, что только отсутствие существенных экономических шоков приведет к валютной либерализации и укреплению банковского сектора в Украине, передают Сегодня.

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Эксперты и обычные граждане соглашаются во мнении по основному риску для экономики.

"Реализация рисков, которые могут ждать глобальной и украинский экономики, может поставить под угрозу способность Национального банка воплотить в жизнь действия и ключевые активности, необходимые для выполнения стратегических целей.

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Наибольшей угрозой для украинской экономики эксперты определили проведение двойных выборов в Украине. Аналогичные результаты продемонстрировал и опроса читателей официального канала НБУ в Twitter", - подчеркнули в Нацбанке.

Отмечается, что по мнению НБУ длительного стабильного роста экономики в Украине за всю историю независимости еще не было.

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"Главная задача – все же сделать рост консистентным и строить институты, которые будут обеспечивать этот процесс. Необходимо продолжать последовательную экономическую политику. Тогда инвесторы начнут постепенно верить в Украину. Для этого необходимо строить институты, и сильные институты помогут преодолеть риски", - заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

Также важным фактором является ситуация на внешних рынках.

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"Самое сложное – предусмотреть замедление мировой экономики, которое будет прямо и косвенно влиять на доходы госбюджета и формировать риски. Поэтому мы консервативно отнеслись к планированию доходов на этот год", – пояснил замминистра финансов Сергей Верланов.

Главные угрозы для экономики в 2019 Пресс-центр НБУ

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