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Гривна укрепилась: Курс валют на 21 января

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Курс доллара на межбанковском валютном рынке опустился на 6 копеек в продаже – до 27,96 грн/долл, курс в покупке упал на восемь копеек – до 27,92 грн/долл.
На черном рынке доллар можно купить по 28,00 в среднем 21 января, в понедельник
На черном рынке доллар можно купить по 28,00 в среднем 21 января, в понедельник
bigmir.net

На 21 января, понедельник, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2798,0832 гривны (-5,2777);

– 100 евро – 3190,3745 гривны (-4,3356).

Так, НБУ укрепил гривну на 5 копеек – до 28,03 гривен за доллар, а евро подешевел на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке курс доллара опустился на 6 копеек в продаже – до 27,96 грн/долл, а в покупке упал на 8 копеек – до 27,92 грн/долл.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов главной угрозой экономики Украины являются выборы. НБУ провел опрос среди представителей международных организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, государственного сектора и дипломатического корпуса.

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Теги: гривна, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, доллар на межбанке
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