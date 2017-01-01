Гривна укрепилась: Курс валют на 21 января
На 21 января, понедельник, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2798,0832 гривны (-5,2777);
– 100 евро – 3190,3745 гривны (-4,3356).
Так, НБУ укрепил гривну на 5 копеек – до 28,03 гривен за доллар, а евро подешевел на 4 копейки.
На межбанковском валютном рынке курс доллара опустился на 6 копеек в продаже – до 27,96 грн/долл, а в покупке упал на 8 копеек – до 27,92 грн/долл.
Ранее сообщалось, что по мнению экспертов главной угрозой экономики Украины являются выборы. НБУ провел опрос среди представителей международных организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, государственного сектора и дипломатического корпуса.
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