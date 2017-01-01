Цены на нефть поднялись выше $62 за баррель

Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на $1,58, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке поднялась на $1,67.

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на оптимизме участников рынка по поводу восстановления баланса спроса и предложения. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в пятницу, 18 января.

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Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 20:30 по Киеву поднялась на $1,58 (2,58%) – до $62,76 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $1,67 (3,21%) – до $53,74 за баррель.

Как отмечает Интерфакс-Украина, участники рынка позитивно оценивают перспективы мирового рынка топлива и полагают, что спрос и предложение черного золота могут вскоре сравняться.

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Ранее пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило оценку роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

В свою очередь Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила о рекордном за два года падении добычи – на 751 тыс. б/с в декабре.

При этом негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стали данные о том, что добыча нефти в США подскочила на прошлой неделе на 200 тыс. б/с, до 11,9 млн б/с. Показатель стал максимальным с 1983 года.

Ранее сообщалось, что Россия снижает добычу нефти. К концу месяца в РФ планируют выйти на на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки. Такой объем добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.