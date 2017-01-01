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Число буровых установок в США снизилось до минимума за три года

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Резкое снижение цен на нефть в конце 2018 года вынудило некоторые компании пересмотреть планы капитальных затрат.
Число буровых установок в США сократилось до 852 штук
Число буровых установок в США сократилось до 852 штук
Getty Images

В США энергетические компании на прошлой неделе сократили число нефтяных буровых установок максимально с февраля 2016 года, отреагировав на падение цен на нефть на 40% в конце 2018 года. Об этом свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes в понедельник, 21 января.

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Так, за неделю, завершившуюся 18 января, число установок сократилось на 21 до 852 – минимума с мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что Россия снижает добычу нефти. К концу месяца в РФ планируют выйти на на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки. Такой объем добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.

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Теги: нефть, США, бурова установка, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, добыча нефти
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