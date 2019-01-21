Зеленский передвигается в сопровождении Коломойского – СМИ

За Зеленским ездит микроавтобус, который принадлежит группе "Приват" Коломойского.

Во время передвижения по городу за шоуменом, а теперь и кандидатом в президенты, Владимиром Зеленским следует микроавтобус Volkswagen Multivan, передает Bihus.info.

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Микроавтобус, который все время следует за Range Rover Зеленского имеет одесские номера, зарегистрированные на компанию ПАТ "Синтез Оил". Компания по перевалке и транспортировке нефти записана на 4 кипрские компании, которые входят в состав одесского перевалочного комплекса. Комплекс контролируется условной группой "Приват", которая принадлежит Игорю Коломойскому.

Отмечается, что Игорь Коломойский во время интервью с Соней Кошкиной в программе KishkiNa сообщил, что не имеет никакого отношения к студие Квартал 95, кроме как делового из-за совместного рабочего контракта.

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"Если коротко охарактеризовать наши отношения, тем больше я его (Зеленского – Ред.) марионетка, чем он моя. Иначе и не сказать. То, что касается взаимоотношений "плюсов" с "Кварталом", то они выигрывают 10: 0 "плюсов". Они делают, что хотят, полностью не контролируемые, ничем не ограничены... Наши партнерские отношения (с "Кварталом 95" – Ред.) в том, что я являюсь одним из бенефициаров "плюсов" и "плюсы" имеют с ними долгосрочный контракт - на 10 лет", - отвечал Коломойский на вопросы Сони о взаимоотношениях с Зеленским.

Ранее сообщалось, сколько стоят услуги Зеленского и Притулы как ведущих в Украине. В ивент-агентстве сообщили, что услуги Владимира Зеленского в качестве ведущего на новогоднем корпоративе обойдутся в 25-30 тысяч долларов.