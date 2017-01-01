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Госстат выяснили, что самые большие заработки в Винницкой области

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Опубликовано рейтинг зарплат в разных областях Украины.
Более всех в 2017 году увеличился годовой доход в Виннице, Львове и Житомире
Более всех в 2017 году увеличился годовой доход в Виннице, Львове и Житомире
depositphotos.com

Государственная служба статистики опубликовала финальный отчет, где показала, что за 2017 год украинцы увеличили свой доход на 10,9% - до 47,3 тыс грн в год, передает UBR.

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Так, выяснилось, что Винницкая область является областью с самым большим заработком – на 14,9% больше, чем годом ранее.

Львовская область оказалась второй по увеличению доходов на 13,2%. На третьем месте разместилась Житомирская область с увеличением заработков на 13%.

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В рейтинге абсолютных зарплат первое место получил Киев с заработком в 118,2 тыс грн в год в пересчете на человека. Жители Днепропетровской области заработали 57,3 тыс грн, в Запорожской области заработок составил 54,2 тыс грн, в Киевской – 50,7 тыс грн, а в Одесской доход составил 50,1 тыс грн.

Меньше всего в 2017 году заработали в Донецкой области – по 25,3 тыс, и в Луганской области – по 16Ю4 тыс грн.

Ранее сообщалось, что более 4800 украинцев показали миллионные доходы. Доход в сумме больше одного миллиарда гривен, полученный в 2017 году, задекларировал один человек.

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Теги: зарплата в украине, заработная плата, зарплата в разных областях, рейтинг зарплат, сколько зарабатывают в украине
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