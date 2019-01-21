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В Украине сократилось число получателей субсидий - Минсоцполитики

Комментариев: 6
Министр соцполитики отметил, что количество субсидиантов считают по окончанию отопительного сезона.
Процесс назначения субсидий продолжается
Процесс назначения субсидий продолжается
depositphotos.com

Если в 2017 году государственную субсидию получали около 6,9 миллионов семей, то в 2018 году их число составило около 4 миллионов. Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 21 января.

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Рева отметил, что количество субсидиантов считают по окончанию отопительного сезона, когда видно, кто реально платил по тем льготным условиям, которые предоставило государство на зимний период. Как правило, эту цифру видно к концу апреля.

"В прошлом году это были 6,9 миллионов семей. На сегодняшний день их около 4 миллионов. Но процесс назначения субсидий продолжается. Если сравнивать цифры декабря 2018 года и декабря 2017 года, то они отличаются приблизительно на миллион людей", - сказал министр.

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По словам Ревы, такое сокращение количества семей, нуждающихся в субсидиях, вызвано, прежде всего, требованием аргументировать "нулевой доход".

"Например, у нас было 923 000 домохозяйств, которые показывали "нулевые" доходы. И раньше им вопросов не ставили. Но сейчас, когда мы попросили объяснить, за счет чего они живут, не все решили, что им нужны субсидии", - рассказал министр.

Ранее сообщалось, что субсидиантов будут проверять. Законопроект и правовые рамки верификации уже одобрены.

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Теги: коммунальное хозяйство, доходы, субсидии, субсидия, коммуналка, отопительный сезон, коммунальные услуги, коммунальные платежи, минсоцполитики
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Комментариев (6)
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cjkbnth    21.01.2019, 16:13
Оценка:  0
cjkbnth
А это винницкое ЧмО не хочет посчитать прожиточный минимумсогласно их "тарифам" слцчайно не окажется он в пределах 20-25т.грн?
гость  (аноним)  21.01.2019, 15:59
Оценка:  +1
гость
Ага а почему не раскажут что 2мл. просто не дали мотивируя тем что большие очереди и они не справляются с таким потоком но гаранируют что в феврале или марте всем компенсируют. Только вот с чего, казна пуста.
Да и все это по указу МВФ и в этом году спешу обрадывать Украина должна еще снизить субсиди
гость  (аноним)  21.01.2019, 15:54
Оценка:  +2
гость
Часть субсидиантов на пмж выехало вслед за головами семей которые гастерят. Другие отошли в мир иной...
Интересно, потомки эти времена будут называть тарифомор? или ценомор?...
GreenPeace!    21.01.2019, 15:40
Оценка:  +5
GreenPeace!
Просто отменили,у меня есть знакомые,из пригорода,очень бедные....так даже им отменили.А выдают это за улучшение уровня жизни.
Boxerogos    21.01.2019, 15:18
Оценка:  +2
Boxerogos
лей субсидии уменьшилось.Это всё называется одним словом:Геноцид.Но люди не протестуют,значит всем довольны.Значит и проблемы нет.
Boxerogos    21.01.2019, 15:16
Оценка:  +5
Boxerogos
Довольно полоумная тактика у этих вырожденцев:сначала сами поднимают тарифы до космического уровня,вынуждая людей просить у них субсидию,затем сами урезают категории тех кто имеет право на получение этой субсидии.А потом радостно кукарекают о том что жизнь народа стала лучше,ведь количество получате
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