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Нафтогаз снизил цену на газ для промпотребителей

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НАК Нафтогаз Украины опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2019 года для промышленных потребителей.
Газ для промышленности подешевеет
Газ для промышленности подешевеет
Getty Images

НАК Нафтогаз Украины в феврале 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 3,3% - до 10 460,40 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Об этом в понедельник, 21 января, сообщается на сайте Нафтогаза.

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Отмечается, что указанная цена будет актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 11 458,80 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 3,1% меньше, чем в январе.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз объяснил невозможность снизить цену газа. Из-за снижения стоимости газа будет невозможно спрогнозировать рост курса доллара, что приведет к коллапсу финансовой системы страны, уверен Коболев.

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Теги: Нафтогаз, цена, промышленность, стоимость, цена на газ
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