Впервые пассажирский лайнер совершил перелет на биотопливе

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner впервые совершил многочасовой перелет на биотопливе, изготовленном из солероса.

Впервые пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner эмиратской авиакомпании Etihad Airways совершил многочасовой перелет на биотопливе, изготовленном из солероса. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает N+1.

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Указано, что баки лайнера были заполнены смесью обычного авиационного топлива и биотоплива из солероса в пропорции один к одному. На этой смеси самолет выполнил перелет из Абу-Даби в Амстердам, проведя в воздухе более семи часов.

Как отмечается, состоявшийся полет лайнера признан полностью успешным. Доработка двигателей лайнера или его топливной системы для заправки смесью керосина и биотоплива не понадобилась.

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Известно, что биотопливо для лайнера Boeing 787 было произведено предприятием ISEAS в Масдаре в Абу-Даби. Этот проект совместно финансируют компании Boeing, Etihad Airways, Honeywell UOP, General Electric, Safran и Takreer.

Солерос - суккулент, способный расти на сильно засоленных почвах на морском побережье, где другие растения расти не могут.

Ранее сообщалось, что в Норвегии будут использовать биотопливо из мертвой рыбы. В частности, на таком экологическом топливе смогут ходить круизные лайнеры.