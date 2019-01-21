Впервые пассажирский лайнер совершил перелет на биотопливе
Впервые пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner эмиратской авиакомпании Etihad Airways совершил многочасовой перелет на биотопливе, изготовленном из солероса. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает N+1.
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Указано, что баки лайнера были заполнены смесью обычного авиационного топлива и биотоплива из солероса в пропорции один к одному. На этой смеси самолет выполнил перелет из Абу-Даби в Амстердам, проведя в воздухе более семи часов.
Как отмечается, состоявшийся полет лайнера признан полностью успешным. Доработка двигателей лайнера или его топливной системы для заправки смесью керосина и биотоплива не понадобилась.
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Известно, что биотопливо для лайнера Boeing 787 было произведено предприятием ISEAS в Масдаре в Абу-Даби. Этот проект совместно финансируют компании Boeing, Etihad Airways, Honeywell UOP, General Electric, Safran и Takreer.
Солерос - суккулент, способный расти на сильно засоленных почвах на морском побережье, где другие растения расти не могут.
Ранее сообщалось, что в Норвегии будут использовать биотопливо из мертвой рыбы. В частности, на таком экологическом топливе смогут ходить круизные лайнеры.
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