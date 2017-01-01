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МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики

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Для мира прогноз роста ВВП в 2019 году понижен с 3,7% до 3,5%. При этом в экономиках стран СНГ, без учета России, МВФ прогнозирует рост.
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП
Getty Images

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой октябрьский прогноз роста мирового ВВП до 3,5% с 3,7%, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), передает Интерфакс-Украина.

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В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.

Оценка роста экономики Индии в 2019 году повышена на 0,1 п.п. - до 7,5%, в 2020 году ожидается ускорение роста до 7,7%. Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. ВВП Бразилии, по мнению МВФ, вырастет в 2019 году на 2,5% (ранее ожидалось повышение на 2,4%).

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В экономиках стран СНГ в 2019 году МВФ прогнозирует рост на 2,2% (ранее оценивался в 2,4%). Без учета России, рост экономики которой ухудшен на 0,2 п.п. - до 1,6%, ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,7% (ранее ожидался рост в 3,6%), в 2020 году - также 3,7%.

Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году снижена на 0,1 п.п. - до 2%, в 2020 году, по мнению фонда, произойдет замедление роста до 1,7%.

Прогноз роста экономики США остался неизменным - 2,5% и 1,8% соответственно. В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,6% (в октябре рост оценивался в 1,9%), в 2020 году - на 1,7%.

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Оценка роста экономики Японии повышена на 0,2 п.п. - до 1,1% и 0,5% соответственно.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год не изменился - 1,5%, в 2020 году подъем может составить 1,6%.

Ранее сообщалось, что в МВФ считают, что рост экономики Украины еще слаб. Усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.

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Теги: Всемирный банк, МВФ, экономика, торговля, ВВП, прогноз
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