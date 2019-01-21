Нафтогаз готов "простить" Газпрому $10 миллиардов

Украинский госконцерн готов снизить исковые требования к россиянам в случае заключения нового контракта на транзит.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания готова снизить сумму иска к Газпрому в случае подписания нового транзитного контракта. Об этом он заявил накануне газовых переговоров в Брюсселе в понедельник, 21 января, сообщает Укринформ.

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"В таком случае наш иск будет не на 12 миллиардов, а только на 2 миллиарда долларов. Потому что 2 миллиарда - это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС. Это вдобавок взысканию (с Газпрома) в 2,7 миллиарда долларов, которые мы уже выиграли. Речь идет о новом арбитраже, который мы начали еще весной", - заявил Витренко.

По его словам, если Россия будет продлевать контракт и газотранспортная система будет использоваться для транзита российского газа после 2019 года, это будет означать, что не произойдет обесценивание украинской ГТС, и у украинской стороны не будет оснований начислять ускоренную амортизацию.

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Тем временем в Брюсселе проходит встреча главы МИД Украины Павла Климкина и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

"Вопрос транзита газа и энергетической безопасности на повестке дня", - говорится в сообщении в Twitter Представительства Украины при ЕС.

Ранее сообщалось, что Коболев назвал задачи газовых переговоров с РФ. Нафтогаз будет добиваться продления контрактов на транзит газа в соответсвии с европейским правом.