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Нафтогаз готов "простить" Газпрому $10 миллиардов

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Украинский госконцерн готов снизить исковые требования к россиянам в случае заключения нового контракта на транзит.
Сегодня Украина и Россия попытаются договориться о транзите газа
Сегодня Украина и Россия попытаются договориться о транзите газа
Getty Images

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания готова снизить сумму иска к Газпрому в случае подписания нового транзитного контракта. Об этом он заявил накануне газовых переговоров в Брюсселе в понедельник, 21 января, сообщает Укринформ.

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"В таком случае наш иск будет не на 12 миллиардов, а только на 2 миллиарда долларов. Потому что 2 миллиарда - это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС. Это вдобавок взысканию (с Газпрома) в 2,7 миллиарда долларов, которые мы уже выиграли. Речь идет о новом арбитраже, который мы начали еще весной", - заявил Витренко.

По его словам, если Россия будет продлевать контракт и газотранспортная система будет использоваться для транзита российского газа после 2019 года, это будет означать, что не произойдет обесценивание украинской ГТС, и у украинской стороны не будет оснований начислять ускоренную амортизацию.

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Тем временем в Брюсселе проходит встреча главы МИД Украины Павла Климкина и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

"Вопрос транзита газа и энергетической безопасности на повестке дня", - говорится в сообщении в Twitter Представительства Украины при ЕС.
 

Ранее сообщалось, что Коболев назвал задачи газовых переговоров с РФ. Нафтогаз будет добиваться продления контрактов на транзит газа в соответсвии с европейским правом.

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Теги: Россия, Украина, Газпром, Нафтогаз, газовые контракты, газовые переговоры, Стокгольмский арбитраж, газовая война
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Комментариев (3)
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Boxerogos    21.01.2019, 19:07
Оценка:  0
Boxerogos
твенной Войны,когда понял что ему хана?Нет.Поэтому его и помнят.А вас,бессильных хитрожoпых чмырей,никто не вспомнит,хотя закончите вы так же как и Гитлер со своими посипаками.
Boxerogos    21.01.2019, 19:02
Оценка:  0
Boxerogos
Та ты шо!А разве Газпром признал эту сумму собственным долгом?А вообще,очень интересная получается ситуация:у агрессора,оккупанта и злейшего врага(по данным РошенСМИ),наши"переможци&quo t;пытаются выклянчить контракт на транзит газа!Разве Гитлер просил у Сталина что-нибудь подобное во время Великой Отечес
П    21.01.2019, 18:12
Оценка:  +6
П
И премии вернуть?
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