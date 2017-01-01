"Зеленая семья ру": Зеленский ведет кинобизнес в России – СМИ

Владимир Зеленский после своего заявления о закрытии бизнеса в России так не выполнил обещания.

Зеленский имеет бизнес в России, который до 2017 года принес ему 350 миллионов гривен скриншот из видео

В интервью с Дмитрием Гордоном, Владимир Зеленский публично объявил о том, что он закрыл свой бизнес в России. Радио Свобода проверила выполнил ли он свое обещание и правдивость заявления.

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“Наш филиал был одним из немногих компаний, украинских компаний с представительством в России. Компания по производству коммерческого кино и телесериалов. Эта компания работала, у нас был офис в Москве. Это все было до 2014 года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много ... плоды реальные“, - убеждал Зеленский в интервью Гордону.

В российских реестрах действительно указано, что российский филиал Квартала сейчас в процессе ликвидации, однако российская компания Квартал Синема, снявшая драму “Я буду рядом“, работала до 10 декабря 2018 года. Отмечается, что именно эту драму продюсировал сам Зеленский.

Российский фильм, в котором Зеленский выступил прод.сером Радио Свобода

Так, основателем Квартал Синема является офшорная фирма Квартал Леополис Студиос Лимитед в Белизе. Отмечается, что в России существует еще две компании, которые связаны с Зеленским и все еще продолжают работу.

Выписка из российского реестра юридических лиц компании Квартал Синема Радио Свобода

Просто так журналистам выяснить связь по фамилиям участников Квартала-95 не получилось, так как они заложены в структуре собственности украинских компаний – на Кипре.

Товарищество Квартал-95 было зарегистрировано в Винницкой области в начале 2013 года, где основателем выступила кипрская фирма Green Family LTD (Зеленая семья – перевод).

Структура Квартал 95 Радио Свобода

По данным из официального реестра выяснилось, что структура кипрской компании состоит из Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, самого Зеленского и Тимура Миндича. Все, кроме последнего являются бизнес-партнерами по Кварталу-95, а Миндич является соратником Игоря Коломойского.

К слову, Миндич присутствовал на дне рождения Коломойского в Женеве в феврале 2018 года.

Миндич, сооснователь Квартал 95, на дне рождения Коломойского Радио Свобода

Именно компания “Зеленая семья“ выступает основателем компаний, которые продолжают работу в России: Вайберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс.

Компании в России, основатель которых компания Зеленского на Кипре Радио Свобода

Две фирмы из трех, Вайсберг Пикчерс и Платинумфильм, сейчас оцениваются как не очень успешные компании, хотя и владеют активами и стоят сотни тысяч рублей. Но компания Грин Филмс, согласно данным Росстата, пересчитывала суммы на счета фирмы Зеленского ежегодно: в 2014 он получил 340 млн рублей, в 2015 208 млн рублей, а в 2016 более 123 млн рублей. В 2017 году перевод составил почти 180 миллионов рублей.

Перечисления на счета Зеленского с России Радио Свобода

В период с 2014 по 2017 год Зеленский на счета фирмы получил около 350 миллионов гривен или 13 миллионов долларов от бизнеса, который основан в России.

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“Там нет отчетности за последний 2018, но с 2014-го по 2017-й компания вела деятельность, у нее десятки и сотни миллионов рублей выручки, это вполне серьезная компания. Это специальная компания, которая держит авторские права, и которая, очевидно, получает контракты и дальше отдает уже в производство“, - комментирует российский финансист Артем Торчинский.

Компания Грин Филмс дал продюсировала такие фильмы, как “8 новых свиданий“ (2014), “Между нами девочками“ (2015), “Петля Нестерова“ (2015) и “8 лучших свиданий“ (2016).

Фильмы в России, спродюсированные фирмой Зеленского Радио Свобода

Все фильмы, кроме Петли Нестерова, легко находятся на верифицированном официальном YouTube-канале “Фильмы и сериалы Студии Квартал 95“, а в титрах видно логотип компании Грин Филмс.

Логотип компании Зеленского в фильме российского производства Радио Свобода

Компания Грин Филмс планирует снимать триллер Вниз, где одну из ролей, по информации со СМИ России, будет играть Владимир Машков. Актер, который на выборах президента России в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина и выступал на съезде партии Единая Россия.

В открытых источниках указывается, что сценарий был написан директором компании Грин Филмс Дмитрием Глашкиным и режиссером Марюсом Вайсбергом. Настоящей фамилией Вайсберга является Бальчунас – бизнес-пратнер Квартала и режиссер нескольких их картин.

Владимир Зеленский с Владимиром Машковым, российским актером и доверенным лицом Путина Радио Свобода

Компания Грин Филмс подала заявку и успешно прошла отбор в конкурсе на государственное финансирование российским Министерством культуры.

Полученные деньги из российского бюджета на сьемку фильма фирмой Зеленского Радио Свобода

То есть, российский бизнес Зеленского не только работает на территории РФ, но и финансируется им.

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При попытке обращения к директору Грин Филмс Дмитрию Глашкину, журналисты получили отказ на общение. Не смогли связаться и с режиссером Марюсом Вайсбергом.

“Три месяца его (Глашкина – Ред.) не будет. Он где-то в экспедиции, они там что-то снимают где-то. Он сказал, что ему неудобно общаться - вот и все. Я ему все передал“, - отметил продюсер Андрей Радько.

Во время интервью под офисом, Зеленский отказался давать ответы на вопросы.

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“Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям“, - отрезал Владимир Зеленский.

После попытки устроить интервью повторно, журналисты получили объяснительное письмо о загруженном графике Зеленского с пояснениями о иностранных компаниях.

“...В течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуальной контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях; есть и в Италии, и в Великобритании далее ... Студия «Квартал 95», осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит“, - объяснили в пресс-службе студии Квартал-95.

Ранее сообщалось, что Зеленский передвигается в сопровождении Коломойского.