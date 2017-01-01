Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Доллар снова дешевеет: Курс валют на 22 января

Комментариев: 0
Евро подешевел на 15 копеек, а американская валюта на девять копеек – до 27,94 гривен за доллар.
На черном рынке в Украине в среднем во вторник, 22 января, доллар можно купить по 27,95
На черном рынке в Украине в среднем во вторник, 22 января, доллар можно купить по 27,95
bigmir.net

На 22 января, вторник, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

Читай также: За зарплату в конвертах будут отнимать субсидии

– 100 долларов США – 2794.8597 (-9 копеек);

– 100 евро – 3175.5196 (-15 копеек).

Так, курс гривны повысился на 9 копеек – до 27,94 гривен за доллар, а евро подешевел на 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке доллар подорожал, евро подешевел.  Торги по доллару открылись котировками 27,925/27,965, к закрытию котировки составили 27,94/27,97.

Читай также: “Дайте волю крестьянам“: Порошенко призвали ветировать мораторий на продажу земель

 

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,92, максимальные – 27,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,94, максимальные – 27,97. Торги по евро начались с котировок 31,7869/31,8438, к закрытию котировки составили 31,7621/31,7879. 

 

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,92, максимальные – 27,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,94, максимальные – 27,97.

Ранее сообщалось, что Госстат выяснили, что самые большие заработки в Винницкой области.

Поделись:
Теги: гривна, евро, НБУ, курс валют, Межбанк, курс гривны, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь