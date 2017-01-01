Доллар снова дешевеет: Курс валют на 22 января

Евро подешевел на 15 копеек, а американская валюта на девять копеек – до 27,94 гривен за доллар.

На черном рынке в Украине в среднем во вторник, 22 января, доллар можно купить по 27,95 bigmir.net

На 22 января, вторник, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2794.8597 (-9 копеек);

– 100 евро – 3175.5196 (-15 копеек).

Так, курс гривны повысился на 9 копеек – до 27,94 гривен за доллар, а евро подешевел на 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке доллар подорожал, евро подешевел. Торги по доллару открылись котировками 27,925/27,965, к закрытию котировки составили 27,94/27,97.

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Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,92, максимальные – 27,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,94, максимальные – 27,97. Торги по евро начались с котировок 31,7869/31,8438, к закрытию котировки составили 31,7621/31,7879.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,92, максимальные – 27,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,94, максимальные – 27,97.

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