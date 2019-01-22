Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров.

Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сегодня, 21 января, подписал соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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Как отмечается, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем предоставит новые, лучшие возможности для украинских экспортеров.

“С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт. Это будет способствовать модернизации промышленного производства в Украине и увеличит добавленную стоимость производимой в Украине продукции”, - отметил Кубив.

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Степан Кубив отметил, что соглашение о свободной торговле с Израилем позволяет сохранить и расширить традиционный экспорт для Украины, в частности для продукции АПК, и открыть новые возможности для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

“С 1 января этого года Украина получила членство в Пан-Евро-Мед, что позволяет нам создать треугольник свободной торговли ЕС-Украина-Израиль. Это означает, что украинские производители смогут импортировать из другого сырья и материала из Израиля, перерабатывать их в Украине и экспортировать с льготной ставкой пошлины в ЕС. Это создает дополнительные стимулы для размещения производства с высокой добавленной стоимостью именно в Украины. Для украинцев это будет означать новые рабочие места, достойную зарплату и лучшие условия для жизни”, - пояснил Кубив.

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Он также добавил, что соглашение с Израилем будет способствовать увеличению объема торговли и инвестиционного сотрудничества.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между Правительствами Украины и Израиля началась с 2013 года, однако наиболее интенсивная работа проводилась в 2016-2018 гг Украинская делегация провела 7 раундов переговоров, которые завершились в марте 2018 года. соглашение парафировано в прошлом году в апреле, дальнейшие юридические процедуры продолжались до ноября. 21 ноября 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил соглашение и уполномочил Степана Кубива на его подписание.

Ранее сообщалось, что Порошенко на два дня летал в Израиль. В ходе визита было запланировано подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.