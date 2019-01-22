Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ

Комментариев: 2
С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров.
Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
Администрация президента Украины

Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сегодня, 21 января, подписал соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Читай также: Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС

Как отмечается, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем предоставит новые, лучшие возможности для украинских экспортеров.

“С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт. Это будет способствовать модернизации промышленного производства в Украине и увеличит добавленную стоимость производимой в Украине продукции”, - отметил Кубив.

Читай также: Кабмин одобрил соглашение о ЗСТ с Израилем

Степан Кубив отметил, что соглашение о свободной торговле с Израилем позволяет сохранить и расширить традиционный экспорт для Украины, в частности для продукции АПК, и открыть новые возможности для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

“С 1 января этого года Украина получила членство в Пан-Евро-Мед, что позволяет нам создать треугольник свободной торговли ЕС-Украина-Израиль. Это означает, что украинские производители смогут импортировать из другого сырья и материала из Израиля, перерабатывать их в Украине и экспортировать с льготной ставкой пошлины в ЕС. Это создает дополнительные стимулы для размещения производства с высокой добавленной стоимостью именно в Украины. Для украинцев это будет означать новые рабочие места, достойную зарплату и лучшие условия для жизни”, - пояснил Кубив.

Читай также: “Дайте волю крестьянам“: Порошенко призвали ветировать мораторий на продажу земель

Он также добавил, что соглашение с Израилем будет способствовать увеличению объема торговли и инвестиционного сотрудничества.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между Правительствами Украины и Израиля началась с 2013 года, однако наиболее интенсивная работа проводилась в 2016-2018 гг Украинская делегация провела 7 раундов переговоров, которые завершились в марте 2018 года. соглашение парафировано в прошлом году в апреле, дальнейшие юридические процедуры продолжались до ноября. 21 ноября 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил соглашение и уполномочил Степана Кубива на его подписание.

Ранее сообщалось, что Порошенко на два дня летал в Израиль. В ходе визита было запланировано подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Поделись:
Теги: Украина, Израиль, торговля, зона свободной торговли, зст, Петр Порошенко, Президент Украины, функции президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  22.01.2019, 10:47
Оценка:  0
гость
безопасней чем в Австрии... В Вене контрафакта не меньше чем на Дерибасовской в Одессе!
гость  (аноним)  22.01.2019, 10:45
Оценка:  0
гость
Ой, только не говорите мне шо xoxол наипал евгея!И скромно умолчали что патриарх иерусалимский послал на елдак потроха с его СЦУ.
Кстати...Третий президент Украины Виктор Ющенко действительно был отравлен, однако кто это сделал, до сих пор неизвестно...Ющ мог в израеле ботоксом обколоться,безопасней
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь