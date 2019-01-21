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В Украине разоблачили мошенников, продававших "акции Tesla"

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Национальная комиссия по ценным бумагам заявила о разоблачении мошенников, которые незаконно продавали украинцам акции Tesla.
Украинцам неофициально продавали ценные бумаги Tesla Inc.
Украинцам неофициально продавали ценные бумаги Tesla Inc.
teslarati.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила о разоблачении мошенников, которые незаконно продавали украинцам акции Tesla. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает пресс-служба НКЦБФР.

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Как отметили в ведомстве, ООО Nasdaq Group Ukraine позиционирует себя официальным представителем фондовой биржи NASDAQ (США) в украинском сегменте и официальным партнерским офисом компании Tesla Inc. в Украине. В частности, компания предлагает к приобретению ценные бумаги компании Tesla Inc.

Однако, по данным НКЦБФР, ООО Nasdaq Group Ukraine не является профессиональным участником фондового рынка. Официального ответа на запрос Комиссии от указанного общества, в частности, о порядке и механизма приобретения ценных бумаг компании Tesla Inc. и порядка открытия счетов инвесторам, не получено, в связи с возвращением корреспонденции.

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"Следовательно, при принятии решения об инвестировании в ценные бумаги (в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов), во избежание потери денег предлагаем выяснять информацию о профессиональном участнике, который предлагает услуги (наличие соответствующих лицензий, деловая репутация, местонахождение и т. д.) и эмитенте, ценные бумаги которого намерены приобрести (регистрация выпуска ценных бумаг, местонахождение, допуск ценных бумаг к обращению в Украине и т. д.)", - призвали в регуляторе.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ заработка в Украине: воровство с помощью номеров, соцсетей и счетов.

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Теги: акции, мошенничество, мошенники, Комиссия, ценные бумаги, Tesla Motors
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