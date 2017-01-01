Для транзита газа в ЕС нужны два контракта – МИД

Российская сторона добивается прощения претензий к Газпрому по Стокгольмскому арбитражу в обмен на продление действия действующего газового контракта, отметила Елена Зеркаль.

Операторы газотранспортных систем Украины и РФ должны заключить два контракта для продолжения транзита российского газа в страны Европы с 2020 года. Об этом сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль по итогам трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Еврокомиссии.

Читай также: Нафтогаз объяснил невозможность снизить цену газа

"Украина выступает с ЕС единым фронтом: с 1 января 2020 транспортировки газа должны базироваться на нормах и правилах ЕС. Для этого операторы газотранспортных систем Украины и России должны заключить контракт о технологическом взаимодействии (interconnection agreement) на российско-украинской границе, как это предусмотрено нормами ЕС", – написала Зеркаль.

Второй контракт, по ее словам, должен касаться собственно услуг транспортировки газа.

Читай также: РФ отчиталась о строительстве Северного потока-2

"Этот контракт должен определять объемы газа и период транспортировки. Цена на эти услуги (тарифы) определит НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) на основе европейской методологии. Здесь у нас так же есть консенсус с ЕС", – сообщила замглавы МИД Украины.

Зеркаль также отметила, что пока рано комментировать предложение, сделанное на переговорах 21 января заместителем председателя Европейской Комиссии по Энергетическому союзу Европейского союза Марошем Шефчовичем, относительно объемов возможного будущего транзита газа, "потому что вопрос объемов зависит от различных сценариев развития рынка ЕС, в том числе инфраструктуры".

Читай также: Кабмин обвинили в завышении норм потребления газа

"Но предложение именно от ЕС и действительно, как отметил Марош, создаст гравитацию в трехсторонних переговорах", – подчеркнула Зеркаль.

В то же время, по словам замглавы МИД Украины, российская сторона добивается прощения претензий к Газпрому по Стокгольмскому арбитражу в обмен на продление действия действующего газового контракта.

Читай также: Нафтогаз снизил цену на газ для промпотребителей

"Но последующие консультации необходимо провести в мае (читай – после президентских выборов). Это почти дословное цитирование российской позиции. Мое мнение очевидно – позицию РФ нельзя считать переговорной и какой-то альтернативой предложению ЕС", – указала Зеркаль.

Она еще раз подчеркнула, что газовые контракты между Нафтогазом и Газпромом от 2009 года "банально не соответствуют требованиям украинского и европейского законодательства" и блокируют интеграцию Украины в газовый рынок ЕС, в частности невозможностью завершения анбандлинга Нафтогаза".

Ранее сообщалось, что Нафтогаз готов "простить" Газпрому $10 миллиардов. Украинский госконцерн готов снизить исковые требования к россиянам в случае заключения нового контракта на транзит.