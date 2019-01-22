Коррупция в Украине: За 2018 год суд конфисковал 5 тыс долларов у взяточников

У коррупционеров было конфисковано 140,6 тыс грн в бюджет Украины.

За 2018 год у коррупционеров конфисковали 5 тыс долларов depositphotos.com

Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы сообщил, что по решению суда у коррупционеров конфисковали 140,6 тысяч гривен в государственный бюджет, что равняется примерно 5010 долларов США, передает Экономическая правда.

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Средства получены по бюджетной статье, которая предусматривает конфискованное деньги непосредственно, а также средства, полученные от продажи имущества, которое было конфисковано по решению суда за совершение коррупции.

"Данная статья конфискации имущества у коррупционеров с 2015 года отдельно вносилась в бюджет, чтобы общество могло проконтролировать эффективность возврата средств Януковича", – объясняет Каневский.

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По плану к концу года правительство должно было конфисковать 4,7 млрд гривен, которые планировалось потратить на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.

"В бюджете на 2019 год такая статья исчезла. Это сделано умышленно, чтобы перед выборами нельзя было посчитать, сколько реально отобрали у экс-президента", – отмечает он.

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За другие преступления, не связанные с коррупцией, конфисковали 78 миллионов гривен. От реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 13 млн грн, а по материалам всех правоохранительных органов 3,8 млн грн.

По материалам таможенных органов конфисковали 37,6 млн гривен национальной и иностранной валюты и 23,6 млн грн по материалам правоохранительных органов.

За другие преступления, не связанные с коррупцией, конфисковали 78 миллионов гривен Экономическая правда

Ранее сообщалось, что гражданам Украины хотят помочь изменить отношение к взяткам. В Украине разработали социальную кампанию с целью изменить отношение к коррупции высокого уровня.