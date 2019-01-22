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Коррупция в Украине: За 2018 год суд конфисковал 5 тыс долларов у взяточников

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У коррупционеров было конфисковано 140,6 тыс грн в бюджет Украины.
За 2018 год у коррупционеров конфисковали 5 тыс долларов
За 2018 год у коррупционеров конфисковали 5 тыс долларов
depositphotos.com

Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы сообщил, что по решению суда у коррупционеров конфисковали 140,6 тысяч гривен в государственный бюджет, что равняется примерно 5010 долларов США, передает Экономическая правда.

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Средства получены по бюджетной статье, которая предусматривает конфискованное деньги непосредственно, а также средства, полученные от продажи имущества, которое было конфисковано по решению суда за совершение коррупции.

"Данная статья конфискации имущества у коррупционеров с 2015 года отдельно вносилась в бюджет, чтобы общество могло проконтролировать эффективность возврата средств Януковича", – объясняет Каневский.

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По плану к концу года правительство должно было конфисковать 4,7 млрд гривен, которые планировалось потратить на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.

"В бюджете на 2019 год такая статья исчезла. Это сделано умышленно, чтобы перед выборами нельзя было посчитать, сколько реально отобрали у экс-президента", – отмечает он.

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За другие преступления, не связанные с коррупцией, конфисковали 78 миллионов гривен. От реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 13 млн грн, а по материалам всех правоохранительных органов 3,8 млн грн.

По материалам таможенных органов конфисковали 37,6 млн гривен национальной и иностранной валюты и 23,6 млн грн по материалам правоохранительных органов.

За другие преступления, не связанные с коррупцией, конфисковали 78 миллионов гривен
За другие преступления, не связанные с коррупцией, конфисковали 78 миллионов гривен
Экономическая правда

Ранее сообщалось, что гражданам Украины хотят помочь изменить отношение к взяткам. В Украине разработали социальную кампанию с целью изменить отношение к коррупции высокого уровня.

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Теги: коррупционеры, коррупционные схемы, коррупция в Украине, антикоррупционная реформа, взятки в украине, взятки, конфискация, конфискация за взятки, государственная казначейская служба, государственный бюджет
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Комментариев (3)
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nelci    22.01.2019, 12:13
Оценка:  0
nelci
Надо было создать комиссию -создали, пусть там в ЕС возрадуются, а нам свое робить, т.е. воровать!
гость  (аноним)  22.01.2019, 11:50
Оценка:  +3
гость
Это шутка?! Не позорились бы или точнее не насмехались
Люблю_Украину    22.01.2019, 11:51
Оценка:  0
Люблю_Украину
это именно тролинг системы)
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