Какие страны ЕС задолжали больше всех: Инфографика

Эстония имеет самый низкий государственный долг, а Греция самый высокий.

Статистическое бюро Евросоюза подсчитало, что в третьем квартале 2018 года Эстония оказалась страной с самым низким государственным долгом – 8% ВВП, передает Экономическая правда.

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На втором месте расположился Люксембург с 21,7%, а на третьем Болгария – 23,1%.

Среди всех 28 стран больше всех задолжала Греция – 182,2% ВВП, за ней Италия (133%), Португалия (12,5%), Кипр (110,9%) и Бельгия (105,4%).

Общий показатель по всем странам снизился с 81% до 80,8% за второй квартал. В конце третьего квартала 82% совокупного долга в ЕС составляли облигации, 13,8% кредиты, а 4,2% валюта и депозиты.

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По сравнению со вторым кварталом долг вырос по отношению к ВВП на Кипре (на 6,9%) и в Греции (на 4,8%), а больше всего сократился на Мальте (на 3,1%), в Словении и Хорватии (по 1,6%).

При сравнении с предыдущим годом долг по отношению к ВВП вырос в четырех странах и в 24 вырос. Показатель вырос на 9,7% на Кипре, на 7,4% в Греции, на 0,4% в Великобритании и на 0,1% в Словакии. Он сильно упал в Словении (на 8%), за которой следовали Мальта (6,8%) и Португалия (4,6%).

Меньший госдолг среди стран ЕС у Эстонии ec.europa.eu/eurostat

Ранее сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики. Для мира прогноз роста ВВП в 2019 году понижен с 3,7% до 3,5%. При этом в экономиках стран СНГ, без учета России, МВФ прогнозирует рост.