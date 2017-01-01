Уплата налогов в Украине выросла на четверть

За прошлый год украинцы уплатили 228 миллиардов гривен по единому социальному взносу - на 47 млрд больше, чем годом ранее.

В 2018 году граждане Украины уплатили взносов на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) на сумму 228 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Как отметили в ГФС, этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 год на 26,1% или на 47,2 млрд грн.

В частности, в декабре прошлого года украинцы заплатили 24 млрд грн ЕСВ, что на 20,8%, или на 4,1 млрд грн превышает показатель декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что более 4800 украинцев показали миллионные доходы. Самому молодому налогоплательщику, которому задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет.