Украинцы ежедневно переводят через банки около 100 млрд грн

В течение 2018 года через систему электронных платежей Нацбанка прошло 357 млн платежей на сумму 25 трлн грн.

За 2018 год в СЭП в среднем за день обрабатывалось 1,4 млн платежей depositphotos.com

Ежедневно украинцы в среднем переводят через банки около 100 миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, опубликованные во вторник, 22 января, на официальном сайте.

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В частности, указано, что в течение 2018 года через систему электронных платежей Нацбанка (СЭП) прошло 357 млн платежей на сумму 25 трлн грн.

При этом отмечается, что подавляющее большинство платежей в 2018 году поступило в систему из банков и их филиалов - 93% от общего числа.

"За 2018 год в СЭП в среднем за день обрабатывалось 1,4 млн платежей на сумму 101 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как видно из структуры платежей в системе, в 2018 году по количеству чаще обрабатывались небольшие платежи: до 1 тыс. грн - 53%, от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 43%, от 100 тыс. грн и больше - 4%.

В то же время по сумме больше платежей приходилось на крупные переводы: до 1 тыс. грн - менее 1%, от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 7%, от 100 тыс. грн и более - 92%.

Ранее сообщалось, что более 4800 украинцев показали миллионные доходы. Самому молодому налогоплательщику, которому задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет.