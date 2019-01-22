Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ завела административные дела на Twitter и Facebook

Комментариев: 1
Россия требует перенести на ее территорию сервера с данными российских пользователей.
Джек Дорси является одним из основателей Twitter
Джек Дорси является одним из основателей Twitter
Getty Images

Роскомнадзор возбудил административные дела по отношению к Twitter и Facebook, передает Сегодня.

Читай также: Франция оштрафовала Google на 50 миллионов евро

Они обвиняются в нарушении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.

"Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", – заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Facebook инвестирует 300 миллионов долларов в журналистику. Средства пойдут на финансирование некоммерческих журналистских организаций, а также на гранты для местных новостных изданий.

Поделись:
Теги: Twitter, Facebook, РФ, Российская Федерация, Россия, сервера, административное дело, административное нарушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
WTF2wtf    22.01.2019, 17:01
Оценка:  0
WTF2wtf
Так блокируйте на россии Твиттер и Фейсбук.
Да и Интернет вообще может отключить российской массовке? Госдума тормозит что-то с Роскомнадзором.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь