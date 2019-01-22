РФ завела административные дела на Twitter и Facebook

Россия требует перенести на ее территорию сервера с данными российских пользователей.

Роскомнадзор возбудил административные дела по отношению к Twitter и Facebook, передает Сегодня.

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Они обвиняются в нарушении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.

"Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", – заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Facebook инвестирует 300 миллионов долларов в журналистику. Средства пойдут на финансирование некоммерческих журналистских организаций, а также на гранты для местных новостных изданий.