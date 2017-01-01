Гривна продолжает рост: Курс валют на 23 января

На межбанковском рынке валюта еще больше подешевела. Доллар "упал" на 17 копеек, евро - на 22 копейки.

На черном рынке доллар в среднем можно приобрести за 27,85 грн в среду, 23 января bigmir.net

На 23 января, среду, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

Читай также: Офисная работа вредит отношениям и семейному счастью

– 100 долларов США – 2789.5838 (-5 копеек);

– 100 евро – 3167.2934 (-8 копеек).

Так, НБУ укрепил курс гривны на 5 копеек – до 27,89 гривен за доллар, а евро подешевел на 8 копеек – до 31,67.

На межбанкоском валютном рынке доллар в продаже снизился на 17 копеек до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,76 грн/доллар.

Курс евро снизился на 22 копейки до 31,56 грн/евро.

Ранее сообщалось, что Украинцы ежедневно переводят через банки около 100 млрд грн. В течение 2018 года через систему электронных платежей Нацбанка прошло 357 млн платежей на сумму 25 трлн грн.