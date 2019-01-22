В Босфоре образовались рекордные очереди танкеров с нефтью

Танкеры, стоящие в очереди, в общей сложности везут в порты Средиземноморья около 39 млн баррелей нефти.

В проливах Босфор и Дарданеллы в Черном море образовались самые длинные с 2014 года очереди танкеров с нефтью из России и Казахстана. Об этом сообщило во вторник, 22 января, агентство Bloomberg со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.

Читай также: Анкара подтвердила гибель граждан Турции на судах в Черном море

"Танкеры ждут по 13 дней, чтобы покинуть акваторию Черного моря, что является самым длительным временем ожидания по крайней мере с 2014 года и в два раза больше нормы, по данным Tribeca. Корабли, движущиеся в обратном направлении, ожидают по 15 дней", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что танкеры, стоящие в очереди, в общей сложности везут в порты Средиземноморья около 39 млн баррелей нефти.

Читай также: В Черном море из-за тумана закрыли два канала

Причинами задержки стали новые правила прохода судов через проливы, введенные Турцией еще в сентябре 2018 года. Согласно изменениям, большее количество судов должно сопровождаться буксирами. Также на судоходство в проливах повлияла плохая погода.

Ранее сообщалось, что в Черное море направляется ракетный эсминец США. Американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75) уже прошел через пролив Дарданеллы.