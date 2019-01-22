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В Босфоре образовались рекордные очереди танкеров с нефтью

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Танкеры, стоящие в очереди, в общей сложности везут в порты Средиземноморья около 39 млн баррелей нефти.
Босфор является одним из самых загруженных водных путей в мире
Босфор является одним из самых загруженных водных путей в мире
Getty Images

В проливах Босфор и Дарданеллы в Черном море образовались самые длинные с 2014 года очереди танкеров с нефтью из России и Казахстана. Об этом сообщило во вторник, 22 января, агентство Bloomberg со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.

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"Танкеры ждут по 13 дней, чтобы покинуть акваторию Черного моря, что является самым длительным временем ожидания по крайней мере с 2014 года и в два раза больше нормы, по данным Tribeca. Корабли, движущиеся в обратном направлении, ожидают по 15 дней", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что танкеры, стоящие в очереди, в общей сложности везут в порты Средиземноморья около 39 млн баррелей нефти.

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Причинами задержки стали новые правила прохода судов через проливы, введенные Турцией еще в сентябре 2018 года. Согласно изменениям, большее количество судов должно сопровождаться буксирами. Также на судоходство в проливах повлияла плохая погода.

Ранее сообщалось, что в Черное море направляется ракетный эсминец США. Американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75) уже прошел через пролив Дарданеллы.

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Теги: Россия, нефть, Турция, танкер, пролив, Босфор
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