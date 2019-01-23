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Коммерческий секс должен быть легализирован – Луценко

Комментариев: 9
Луценко считает, что легализация проституции будет более выгодна обществу, если будет под контролем.
По мнению Луценко проституцию выгоднее легализировать
По мнению Луценко проституцию выгоднее легализировать
Getty Images

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что коммерческую проституцию в Украине стоит легализировать, передает Типичный Киев на странице в Facebook.

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"Да, это не просто (легализовать проституцию - Ред.) с точки зрения христианской морали, но тем не менее надо признать реалии и делать их менее опасными для общества. По моему мнению, легализация под контролем гораздо выгоднее обществу, чем ее нынешнее якобы нелегальное процветания", - ответил Луценко.

Он объяснил, что сейчас этот тип услуг в Украине является сферой коррупции силовых органов.

Ранее сообщалось, что в Тернополе разоблачили масштабную сеть оказания сексуальных услуг. Незаконный бизнес оперативники отслеживали в течение 10 месяцев.

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Теги: Юрий Луценко, проституция, секусуальные услуги, проститутки, генеральный прокурор, легализация проституции, проституция в украине
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  23.01.2019, 12:49
Оценка:  0
гость
правильно. проституцию легализовать, взять под контроль, наркобизнес легализовать, взять под контроль.потом убийства, грабежи,изнасилования и тд. пусть работают легально,платят налоги и будим,если получится,жить в самом законопослушном государстве.
гость  (аноним)  23.01.2019, 12:46
Оценка:  0
гость
Мысль проста - обложить налогом для начала секс на стороне, ну а затем когда проглотят молча, можно и внутрисемейные удовольствия мздой обуздать. Все казне пополнение!
Аделька    23.01.2019, 12:22
Оценка:  -2
Аделька
И детей своих туда отправишь работать-под дорогой стоять-себя предлагать?Доскакались....
Olshankin    23.01.2019, 12:19
Оценка:  +2
Olshankin
Одни остро нуждаются в таких услугах, другие могут их оказать. Что не так?
Аделька    23.01.2019, 12:24
Оценка:  -3
Аделька
Дочь,жену,сестру,мать,внучку туда отправь.И тётю свою не забудь.Можешь и пацанов своих в голубые.Добрый ты наш.
гость  (аноним)  23.01.2019, 12:13
Оценка:  -2
гость
О христианской морали озаботился...стамбульский патриархат дает добро (только тариф на обязательную исповедь грешниц( после каждого акта) вдвое увеличат)
Ну и хоть какой-то туризм в украину вырастет...
гость  (аноним)  23.01.2019, 12:07
Оценка:  -4
гость
Немудрено, имея такую бабу Ягу в качестве жены,Луцику хочется законно сходить налево, чтобы ничего не подцепить!
Аделька    23.01.2019, 12:24
Оценка:  -2
Аделька
Ему мало секретуток прокурорских?))
flacon9havi    23.01.2019, 11:57
Оценка:  -1
flacon9havi
ЮЛЮ ЗА ГРАТИ ЗА ПОДАТКІВ НЕСПЛАТУ !
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