Коммерческий секс должен быть легализирован – Луценко

Луценко считает, что легализация проституции будет более выгодна обществу, если будет под контролем.

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что коммерческую проституцию в Украине стоит легализировать, передает Типичный Киев на странице в Facebook.

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"Да, это не просто (легализовать проституцию - Ред.) с точки зрения христианской морали, но тем не менее надо признать реалии и делать их менее опасными для общества. По моему мнению, легализация под контролем гораздо выгоднее обществу, чем ее нынешнее якобы нелегальное процветания", - ответил Луценко.

Он объяснил, что сейчас этот тип услуг в Украине является сферой коррупции силовых органов.

Ранее сообщалось, что в Тернополе разоблачили масштабную сеть оказания сексуальных услуг. Незаконный бизнес оперативники отслеживали в течение 10 месяцев.