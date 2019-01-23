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"Завышенные" нормы потребления гза "абсолютно законны" - НКРЭКУ

Комментариев: 4
Нацкомиссия прокомментировала квитанции за газ, которые пришли украинцам в январе.
Новые нормы потебления газа по словам Котко являются законными
Новые нормы потебления газа по словам Котко являются законными
depositphotos.com

Глава общественного совета Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Василий Котко считает, что новые платежки за газ, полученные украинцами в январе, являются абсолютно законно рассчитанными, передает Сегодня.

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"Это законная цена на газ, законные нормы потребления, которые теперь суд подтвердил. Это абсолютно законные платежи", – сказал Котко.

Он настаивает на том, что потребители должны заплатить за полученную услугу, а в случае утверждения новых норм потребления газа облгазы проведут перерасчет.

Ранее сообщалось, что Кабмин обвинили в завышении норм потребления газа. Из-за действий Минэнерго части украинцев придется платить за газ по советстким нормам, говорят в Нафтогазе.

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Теги: НКРЭКУ, платежки за газ, тарифы на газ, стоимость газа для населения, счета за газ, нормы потребления газа, завышенная цена на газ
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Комментариев (4)
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Boxerogos    23.01.2019, 12:51
Оценка:  0
Boxerogos
Таков ШОКоладный мир...
гость  (аноним)  23.01.2019, 12:35
Оценка:  +4
гость
Почему не напишут что 1500 грн пенсии полностью обгрунтованы???
гость  (аноним)  23.01.2019, 12:18
Оценка:  -3
гость
Хто нэ скачэ - той мocкаль! Скачем выше, скачем веселей!
donizete    23.01.2019, 12:23
Оценка:  +1
donizete
Так это ж твой Фирташ, ..ука, крутит-мутит с облгазами и судами.
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