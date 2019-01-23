"Завышенные" нормы потребления гза "абсолютно законны" - НКРЭКУ

Нацкомиссия прокомментировала квитанции за газ, которые пришли украинцам в январе.

Глава общественного совета Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Василий Котко считает, что новые платежки за газ, полученные украинцами в январе, являются абсолютно законно рассчитанными, передает Сегодня.

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"Это законная цена на газ, законные нормы потребления, которые теперь суд подтвердил. Это абсолютно законные платежи", – сказал Котко.

Он настаивает на том, что потребители должны заплатить за полученную услугу, а в случае утверждения новых норм потребления газа облгазы проведут перерасчет.

Ранее сообщалось, что Кабмин обвинили в завышении норм потребления газа. Из-за действий Минэнерго части украинцев придется платить за газ по советстким нормам, говорят в Нафтогазе.