Украинцам разрешат снимать деньги с карты прямо на кассах супермаркетов

В 2019 году украинцам готовят целый набор проектов, который расширит возможности использования банковских карт и счетов.

С весны 2019 года в крупных супермаркетах Украины планируется запуск услуги снятия наличных с карты любого банка на кассе, передает UBR. Отмечается, что такая функция успешно существует в США, Европе, Турции и даже в России.

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"Есть шансы, что этот сервис заработает до лета, так как ряд банков совместно с MasterCard уже тестируют эту систему. Если точнее, то все должно решиться в 90 дней", – прокомментировал директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Эксперты уточняют, что данный проект имеет определенных бенефициаров.

"Инициатива изначально исходила от банка "Восток", собственником которого является ЧАО "Фоззи". Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект — чтобы через торговые сети можно было выдавать наличку. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тыс грн", – рассказал аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий.

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Отмечается, что сервис в большинстве очень полезен жителям сел и небольших городов, где банкоматы могут находиться в километре от дома. Но для получения налички торговая точка должна быть оборудована соответствующе.

"Услуга весьма востребована, она позволит решить проблему недостаточного развития инфраструктуры там, где, например, нет банкомата, но есть терминал как приема, так и выдачи. Предусматривается, что выдача денег будет происходить параллельно с продажей какого-либо товара. Для торговцев плюс в привлечении новых клиентов и в экономии затрат на инкассацию. Для потребителя удобство в том, что не нужно искать банкомат — деньги можно снять, например, на заправке. Мы рассчитываем, что сервис заработает уже в первом квартале", – рассказал координатор Комитета по электронным платежам Европейской бизнес ассоциации Евгений Веремейченко.

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Стоимость операции пока не оглашается, но прогнозируется комиссия в размере "снятия с банкомата другого банка".

"Размер комиссионных пока никому неизвестен. В любом случае снятие с чужого банкомата или снятие с терминала для банка по сути одна и та же операция. Сейчас она стоит примерно 0,4%. Но в итоге цена услуги будет определяться договоренностями с MasterCard и Visa, переговоры с которыми сейчас идут", – высказал предположение Василий Невмержицкий.

Ранее сообщалось, что с 7 января 2019 года були введены в действие более 20 послаблений валютообменных операций, например, украинцы могут покупать валюту онлайн.