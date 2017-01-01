Возглавляет мировой рейтинг топ-экспортеров сливочного масла Новая Зеландия. На втором месте - страны ЕС, на третьем - Беларусь.

Украина вошла в топ-5 мировых экспортеров сливочного масла. Об этом во вторник, 22 января, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

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Отмечается, что за 10 месяцев прошлого года Украина экспортировала 24,4 тысяч тонн сливочного масла.

“Это на 17% больше, чем за отчетный период Еврокомиссии 2017 года. Что стало возможным за счет конкурентной цены на фоне, например, высоких европейских. К примеру, украинское масло в 2018 году стоило $4,5/кг, тогда как европейское - от $5/кг“, - сказала аналитик АВМ Яна Музыченко.

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Возглавляет мировой рейтинг топ-экспортеров сливочного масла Новая Зеландия, которая экспортировала больше 410,3 тыс тонн. На втором месте - страны ЕС, поставившие на внешние рынки 151,25 тыс тонн сливочного масла. Третью строчку занимает Беларусь - 73,04 тыс тонн, четвертую - США, они экспортировали 43,7 тыс тонн.

Ранее сообщалось, что какие продукты подделывают чаще всех в Украине. Больше всех подделывают продукты, в которых содержатся жиры, мясо и сыры.