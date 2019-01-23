Реальная себестоимость газа не имеет ничего общего с цифрами Коболева – Пинзеник

Но от собственной оценки себестоимости голубого топлива экс-министр финансов удержался.

Экс-министр финансов Виктор Пинзеник отреагировал на своей странице в Facebook на заявление Андрея Коболева, главы Нафтогаза, о себестоимости добываемого газа в Украине по 250 долларов за 1 тыс куб м. По его словам, такая цифра не имеет ничего общего с реальной стоимостью.

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"Прочитал сообщение "Нефтегаза" о себестоимости добычи украинского газа и не могу понять, откуда ее взяли. Оказывается, она достигает 250 долларов за 1000 м³ газа. И это без учета налогов и расходов на транспортировку", - написал Пинзеник.

Он считает, что Нафтогаз считает по своей уникальной методологии.

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"Оказывается, что в расчет включены капитальные расходы, которые осуществляются один раз и связаны со всем объемом добычи газа в результате этих капитальных вложений. В Нафтогазе не знают, что капитальные вложения учитываются через инструмент амортизации? И каждый год это только часть, а не весь объем вложений. Потому по их логике, в цену перевозки пассажиров в такси надо было бы включать стоимость приобретения авто", - поделился Виктор.

От собственной оценки себестоимости газа экс-глава финансов отказался, сообщив, что "ничего общего с приведенным данным они не имеют. Далеко не имеют".

Ранее сообщалось, что Нафтогаз объяснил невозможность снизить цену газа. Из-за снижения стоимости газа будет невозможно спрогнозировать рост курса доллара, что приведет к коллапсу финансовой системы страны, уверен Коболев.