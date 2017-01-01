Бурение уникальной газовой скважины в Полтаве завершено – ДТЭК

Скважина наклонно-направленного типа имеет глубину в 5 605 м.

ДТЭК завершила бурение газовой скважины в Полтаве глубиной в 5605 м dtek.com

ДТЭК Нафтогаз объявила, что завершила бурение уникальной скважины наклонно-направленного типа. Она находится на Семиренковском лицензионном участке и имеет глубину в 5605 м, передает Главком.

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Отмечается, что ДТЭК добыл 1,6 млрд куб м природного газа только в 2018 гожу, а за последние 5 лет добыча увеличилась в 3 раза.

ДТЭК увеличивает и добычу угля в Украине – в 2018 они получили 24 млн 132 тыс тонн угля, когда как в 2017 эта сумма составила на 5,3%, или на 1 млн 217 тыс тонн меньше.

Так ДТЭК пытается снизить зависимость Украины от импортного топлива, которая реализуется с помощью 3х шаговой программы: перевод блоков с антрацита на украинский газовый уголь, дальше обеспечение ТЭС углем украинской добычи и, наконец, модернизация мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.

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Так, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прогнозирует, что Украина сможет до 2020 года отказаться от использования импортного угля.

“Минэнерго имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение, что позволит к концу 2018 сэкономить около 6 млн тонн антрацита, а к концу 2019 года отказаться от угля антрацитовой группы“, - поделился Насалик.

Ранее сообщалось, что Укргаздобыча заявила о рекордной добыче за 25 лет. За 2018 год компания добыла почти 15,5 миллиарда кубометров газа. В целом добыча газа в Украине выросла всего на 0,3% за год.