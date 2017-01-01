Децентрализация в Украине: Гройсман презентовал следующий этап

Следующий этап продлится до 2020 года.

Гройсман презентовал новый этап реформы децентрализации в Украине скриншот из видео

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства презентовал следующий этап децентрализации в Украине, который планируется завершить до 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

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"Очень важно, чтобы все эти изменения были закреплены в Конституции", - сказал Гройсман.

Так, этап будет состоять из нескольких подпунктов, таких как, утверждение новой территориальной основы, а именно завершение формирования объединенных территориальных громад (около 1,7 тыс) и формирование новых районов (около 100).

Дальше потребуется передать полномочия от государственной власти к местным органам и разграничить их между уровнями и органами по принципу субсидиарности.

Гройсман отметил, что кроме этого нужно будет создать независимую ресурсную базу для осуществления полномочий местных самоуправлений и создать эффективную систему органов местного самоуправления.

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Также система государственного контроля над законностью деятельности местного самоуправления должна быть упорядочена.

И, напоследок, нужно будет развить формы прямого народовластия (выборов и референдумов) и усовершенствовать системы координации деятельности центральных органов власти и местных властей.

Ранее сообщалось, сколько денег и на что выделили развитию областей в рамках реформы децентрализации. Госбюджет-2019 выделил 30 млрд грн на развитие областей Украины.