Украинским городам запретили класть деньги на депозиты

Запрет касается средств общего фонда местных бюджетов и действует до 31 декабря 2019 года.

Министерство финансов запретило городам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах, сообщает Экономическая правда.

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Запрет касается средств общего фонда местных бюджетов и действует до 31 декабря 2019 года.

"Средства, зачисляемые в общий фонд местных бюджетов, не работают на жителей местных общин (в виде поддержки, мероприятий, предоставления более качественных услуг), зато накапливаются и отвлекаются на длительное время бюджетного процесса", — аргументирует министерство мотивацию запрета.

Этот проект постановления лишает города возможности получать дополнительные поступления в местные бюджеты в виде процентов с размещенных депозитов. При этом есть возможность вкладывать эти средства в ценные бумаги, говорится в сопроводительных документах к проекту постановления.

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По данным Государственной казначейской службы, с начала 2018 года местные бюджеты разместили на банковских депозитах 18 млрд грн средств общего фонда, и почти 8 млрд грн спецфонда. Ставка по депозитам составляла 9-10%.

Многомиллиардные остатки средств местных бюджетов на банковских счетах всегда вызывали критику как со стороны правительства в целом, так и министерства финансов в частности.

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Как сообщает издание, запрет Минфина вызвал жесткую критику со стороны представителей местных органов власти. Это были средства, к которым у правительства не было доступа - города сохраняли их в банках.

Ранее сообщалось, что украинцы массово вкладывают в депозиты: ставки больше поднимать не будут.В декабре 2018 года объем депозитов населения составил 269,1 млрд грн.