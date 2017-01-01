Приватбанк подвяжет биометрические данные клиентов на карты

Новая технология позволит пользоваться банковскими услугами только с помощью распознавания лица, голоса и отпечатков пальцев.

Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл сообщил, что Приватбанк планирует внедрить технологию идентификации клиентов с помощью биометрических данных, передают Финансы.

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“Один из примеров, куда мы хотим двигаться, – это биометрия. Смартфоны – это инновация на сегодня, но мы уже думаем, какие инновации будущего. Мы сейчас разрабатываем технологию, с помощью которой в будущем вы сможете пользоваться банковскими услугами только через распознавание лица, отпечатков пальца, через распознавания голоса”, – сказал Крумханзл.

Ранее сообщалось, что в Европе впервые испытали оплату отпечатком пальца. Плата проходит быстрее, а карты стали намного безопаснее.