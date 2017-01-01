Болгария не будет предоставлять гражданство иностранцам за инвестиции

Решение было принято в попытке пресечения проникновению иностранных организованных преступных группировок.

После предупреждения ЕС, Болгария сообщила, что она упразднит схемы "продажи" паспортов на основании произведенных инвестиций иностранцами, передает Новое время. Руководство Евросоюза сообщило, что так они попытаются препятствовать проникновению иностранных организованных преступных группировок в ЕС с целью отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.

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На данный момент Болгария, Кипр и Мальта являются единственными из стран ЕС, где иностранцы могут получить гражданство или вид на жительство в обмен на инвестиции. На основании инвестиций еще 17 стран ЕС могут предоставить вид на жительство.

Так, минимальные инвестиции со стороны иностранцев в Болгарии должны составлять 1 млн левов ($580,922), чтобы получить гражданство, но Министерство правосудия Болгарии сообщило, что паспортная программа для иностранцев не дала ожидаемых результатов.

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"Цель увеличения реальных иностранных инвестиций и экономического развития не была достигнута. В результате не были созданы новые рабочие места, а экономический рост не был ускорен", - говорится в заявлении министерства.

Только 50 иностранцев из России, Египта, Израиля и Пакистана получили болгарский паспорт в обмен на инвестиции начиная с 2013 года.

Ранее сообщалось, что в Минфине рассказали, откуда в Украину приходят инвестиции. Большинство ПИИ в Украину - возвращение украинских средств из офшоров и докапитализация банков.