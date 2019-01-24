Промпроизводство Украины выросло на 1% за год

В прошлом году рост промпроизводства составил 1,1%. При этом в декабре оно упало на 3,5%.

В 2018 году рост промышленного производства Украины составил 1,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные в среду, 23 января.

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Так, в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 2,1%, в перерабатывающей промышленности - 0,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,8%.

При этом в декабре прошлого года объемы промышленного производства сократились на 3,5%. Индексы промышленной продукции ukrstat.gov.ua

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Украине в октябре 2018 года увеличилось на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года.