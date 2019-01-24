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Промпроизводство Украины выросло на 1% за год

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В прошлом году рост промпроизводства составил 1,1%. При этом в декабре оно упало на 3,5%.
Промпроизводство сократилось
Промпроизводство сократилось
gettyimages.co.uk

В 2018 году рост промышленного производства Украины составил 1,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные в среду, 23 января. 

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Так, в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 2,1%, в перерабатывающей промышленности - 0,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,8%.

При этом в декабре прошлого года объемы промышленного производства сократились на 3,5%. 
Индексы промышленной продукции
Индексы промышленной продукции
ukrstat.gov.ua

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Украине в октябре 2018 года увеличилось на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года.

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Теги: производство, промышленность, легкая промышленность, промпроизводство, Госстат
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.01.2019, 11:13
Оценка:  0
гость
Хитрая это наука - статистика...Вот по графику на январь 103,6 а по декабрю 101,1... И вроде говорят рост?
Кстати сделали подарок россии запретив наблюдать на выборах. Теперь если изберем неугодного им президента они законно могут не признать его и ужесточат санкции по товарам, гсм,углю и газу.
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