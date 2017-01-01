Доллар стремительно падает: Курс валют на 24 января

Национальный банк в среду, 23 января, укрепил гривну на 20 копеек, а евро на 18. При этом межбанк закрылся подорожанием евро на 28 копеек.

На 24 января, четверг, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2770,3713 (-20 копеек);

– 100 евро – 3149,0811 (-18 копеек).

Так, НБУ укрепил гривну почти на 20 копеек – до 27,70 гривен за доллар, а евро подешевела на 18 копеек (курс евро на 23 января составлял 31,67 гривны за один евро).

На межбанке доллар как в покупке, так и в продаже подорожал на 18 копеек - 27,78 грн/долл и 27,83 грн/долл.

Евро котировки на межбанке подорожали при покупке на 22 копейки, при продаже - на 28, что к закрытию составляло 31,5775 грн/евро и 31,6315 грн/евро.

Ранее сообщалось, что Приватбанк подвяжет биометрические данные клиентов на карты. Новая технология позволит пользоваться банковскими услугами только с помощью распознавания лица, голоса и отпечатков пальцев.