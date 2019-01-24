Давос: Киев подписал "масштабное инвестсоглашение"

На форуме в Давосе компании NBT, Total и ЕБРР подписали инвестиционное соглашение по проекту Сиваш в Украине.

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе NBT, Total и ЕБРР подписали "масштабное инвестиционное соглашение" по проекту Сиваш. Об этом в среду, 23 января, сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

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"Сегодня мы подписали масштабное инвестиционное соглашение о строительстве ветровой электростанции, которая станет одной из крупнейших в Европе! В Украине заходит новый стратегический инвестор Total Eren", - написал глава государства в микроблоге.

По его словам, очень важно, что эти инвестиции приходят с известными французскими компаниями в такую сферу, как возобновляемая энергетика.

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"Когда за столом сидят компании, имеющие общую капитализацию в 1 трлн долларов, и часть этих средств они направляют в Украину, то это лучшая характеристика изменений, которые произошли в государстве. Инвесторы доверяют Украине и украинской бизнес-среде", - считает Порошенко.

Ранее сообщалось, что за 2018 в зеленую энергетику Украины вложено 730 млн евро. Новых мощностей в 2018 году стало в 3 раза больше, чем в 2017 году.