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Давос: Киев подписал "масштабное инвестсоглашение"

Комментариев: 2
На форуме в Давосе компании NBT, Total и ЕБРР подписали инвестиционное соглашение по проекту Сиваш в Украине.
Подписание инвестиционного соглашения по проекту Сиваш в Давосе
Подписание инвестиционного соглашения по проекту Сиваш в Давосе
Пресс-служба президента Украины

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе NBT, Total и ЕБРР подписали "масштабное инвестиционное соглашение" по проекту Сиваш. Об этом в среду, 23 января, сообщил президент Петр Порошенко в Twitter

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"Сегодня мы подписали масштабное инвестиционное соглашение о строительстве ветровой электростанции, которая станет одной из крупнейших в Европе! В Украине заходит новый стратегический инвестор Total Eren", - написал глава государства в микроблоге.

По его словам, очень важно, что эти инвестиции приходят с известными французскими компаниями в такую сферу, как возобновляемая энергетика. 

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"Когда за столом сидят компании, имеющие общую капитализацию в 1 трлн долларов, и часть этих средств они направляют в Украину, то это лучшая характеристика изменений, которые произошли в государстве. Инвесторы доверяют Украине и украинской бизнес-среде", - считает Порошенко.

Ранее сообщалось, что за 2018 в зеленую энергетику Украины вложено 730 млн евро. Новых мощностей в 2018 году стало в 3 раза больше, чем в 2017 году.

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Теги: инвестиции, Давос, Порошенко, соглашение, инвестиции в украину, сделка, иностранные инвестиции, инвестиционные проекты, Петр Порошенко, альтернативная энергетика, ветровые электростанции, зеленая энергетика, экология
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.01.2019, 11:05
Оценка:  0
гость
Странно что делегация украины не устраивала демарш и не спивала шенявмерлу из-за присутствия российской делегации в полном составе (включая и санкционных лиц).
Ах да, это же бизнес,тут можно и по сопатке схлопотать.
А насчет ветроэнергетики-субсидии никто не даст.АЭС выработают ресурс-куда денетесь!
гость  (аноним)  24.01.2019, 10:56
Оценка:  0
гость
Тварюка иудейская подписала соглашение по которому народ Украины будет расплачиваться десятки лет.Ведь цена такой энергетики запредельная для простого украинца!
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