Платежи по "завышенному" тарифу оплачивать не нужно – Рева

У министра соцполитики свое мнение о вопросе оплаты коммуналки по новым тарифам.

В ответ на дискуссии, которые развернулись вокруг вопроса об оплате по платежкам в январе, Андрей Рева в эфире 112 Канала заявил, что оплачивать их не нужно.

Читай также: Нафтогаз обвинил "регионалов" в махинациях с платежками по газу в Киеве

"Имею в виду те платежки, которые касались оплаты за газ без счетчиков в том случае, когда газ используется для приготовления пищи. Эти все доплаты, которые незаконно начислили газосбыточные организации, не подлежат оплате", - сказал Рева.

Он считает, что начисления являются незаконными, а согласно тарифу, который был установлен и закону, в котором говорится, что стоимость установки счетчиков должна быть включена в счета, газосбыточная компания должна была установить людям газовые счетчики.

Читай также: Кабмин обвинили в завышении норм потребления газа

"У нас есть три группы потребителей. Первая – те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. Они имеют счетчики. Вторая группа – это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75-80% установлены счетчики. Третья группа граждан – это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков", - пояснил министр.

Он добавил, что если кто-то уже оплатил счета, то он может требовать вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что "завышенные" нормы потребления газа "абсолютно законны". Нацкомиссия прокомментировала квитанции за газ, которые пришли украинцам в январе.