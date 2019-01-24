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Платежи по "завышенному" тарифу оплачивать не нужно – Рева

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У министра соцполитики свое мнение о вопросе оплаты коммуналки по новым тарифам.
Рева считает, что оплачивать "завышенные" счета не нужно
Рева считает, что оплачивать "завышенные" счета не нужно
depositphotos.com

В ответ на дискуссии, которые развернулись вокруг вопроса об оплате по платежкам в январе, Андрей Рева в эфире 112 Канала заявил, что оплачивать их не нужно. 

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"Имею в виду те платежки, которые касались оплаты за газ без счетчиков в том случае, когда газ используется для приготовления пищи. Эти все доплаты, которые незаконно начислили газосбыточные организации, не подлежат оплате", - сказал Рева.

Он считает, что начисления являются незаконными, а согласно тарифу, который был установлен и закону, в котором говорится, что стоимость установки счетчиков должна быть включена в счета, газосбыточная компания должна была установить людям газовые счетчики. 

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"У нас есть три группы потребителей. Первая – те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. Они имеют счетчики. Вторая группа – это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75-80% установлены счетчики. Третья группа граждан – это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков", - пояснил министр.

Он добавил, что если кто-то уже оплатил счета, то он может требовать вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что "завышенные" нормы потребления газа "абсолютно законны". Нацкомиссия прокомментировала квитанции за газ, которые пришли украинцам в январе.

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Теги: платежки за газ, тарифы на газ, стоимость газа для населения, счета за газ, нормы потребления газа, завышенная цена на газ, Андрей Рева, министерство социальной политики
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
zadneprohodchik    24.01.2019, 12:54
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Не парься за газ с 2014го мало кто может платить
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