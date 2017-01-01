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Детенизация зарплат принесла госбюджету 1,3 млрд

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С сентября 2018 года в бюджет, в частности, доначислено более 590 млн гривен налога на доходы физических лиц.
В ГФС рассказали о результатах борьбы с теневой занятостью в Украине
В ГФС рассказали о результатах борьбы с теневой занятостью в Украине
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Государственная фискальная служба Украины в рамках внедренных мероприятий, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения, обеспечила поступление дополнительных 1,3 миллиарда гривен в государственный бюджет. Об этом в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба ГФС. 

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По словам исполняющего обязанности председателя ГФС Александра Власова, в госбюджет перечислено более 590 миллионов гривен налога на доходы физических лиц, 49 миллионов гривен - военного сбора, 727 миллионов гривен - единого взноса и 27 миллионов гривен - единого налога.

"Проведенные мероприятия позволили не только увеличить отчисления в бюджет, но и обеспечить защиту прав наемных работников по оплате их труда, выявить и устранить факты скрытой занятости, привлечь к государственной регистрации граждан в качестве субъектов хозяйствования.

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Это один из шагов защиты интересов наемных работников, так как именно они, в первую очередь, должны быть заинтересованы в легальных отношениях с работодателем. Ведь "теневая зарплата" имеет негативные последствия, в частности, отсутствие социальных гарантий, предусмотренных для работника", - сказал Власов.

Ранее сообщалось, что более 4800 украинцев показали миллионные доходы. Самому молодому налогоплательщику, которому задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет.

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Теги: бюджет, зарплаты, бюджет Украины, Госбюджет, зарплата, детенизация, ГФС
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