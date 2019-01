Украина сексуальна и ее хочет каждый – братья Кличко

Владимир Кличко сделал громкое заявление на заседании в Давосе.

Экономист Олег Устенко сообщил на своей странице в Facebook, что на выступлении в Украинском доме в Давосе братья Кличко назвали Украину привлекательной для иностранцев и инвестиций.

Читай также: Давос: Киев подписал "масштабное инвестсоглашение"

"We are sexy and everybody wants us" (перевод с англ. "Мы привлекательны и все нас хотят"), - именно это было сказано на 53 минуте выступления Владимира Кличко в Украинском Доме в Давосе перед не очень большой группой тех, кто находился в зале на панельной дискуссии, посвященной перспективам инвестиций в Украину и Киев", - написал Устенко.

Но Олег Устенко имеет свое мнение и считает, что Украину "уже никто не хочет", так как у нее нет необходимых условий для инвесторов, а это выражение просто "отражает сущность мышления украинских чиновников".

Читай также: Коммерческий секс должен быть легализирован – Луценко

По его мнению, самая важная проблема Украины состоит в том, что уровень рисков для инвесторов слишком высокий, а не отсутствие потенциала для развития и прибыльных проектов.

"Поэтому продолжая изъясняться в категориях прекрасного боксера Владимира Кличко, который очевидно менее прекрасен в подобного рода заявлениях, быть "секси" еще недостаточно для того, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который "выступает за безопасный секс". Обеспечение защиты прав собственности, справедливый суд, низкий уровень коррупции и т.д. являются тем "презервативом", который нужен инвестору для того, чтобы впервые попробовать начать свой бизнес в Украине", - написал Олег Устенко.

Ранее сообщалось, что на форуме в Давосе Порошенко рассказал, что инвесторы стали больше доверять Украине: за 2018 год создали 83 предприятия с нуля.