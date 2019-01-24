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Экономический форум в Давосе: О чем Порошенко говорил с главой МВФ

Комментариев: 2
Кристин Лагард поддерживает Украину, но хочет проведения реформ в более быстром темпе.
Петр Порошенко и Кристин Лагард встретились на форуме в Давосе
Петр Порошенко и Кристин Лагард встретились на форуме в Давосе
Администрация президента Украины

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заверила Перта Порошенко на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе о том, что МВФ готовы и дальше сотрудничать с Украиной и поддерживать ее на пути к реформам, передает Сегодня. 

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"Я подтвердила, что МВФ готов продолжать поддержку Украины вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко. Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более быстрому росту, необходимому для устойчивого повышения уровня жизни населения", — говорится в ее заявлении.

Лагард сообщила, что она очень довольна началом внедрения новой программы Stand By и выразила свою уверенность в успешной ее реализации. Также она отметила лидерство Порошенко в проведении реформ в Украине. 

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"Президент Украины и директор-распорядитель МВФ обсудили перспективы экономического роста Украины в 2019 году. Так, было подчеркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом", – сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее сообщалось, что на форуме в Давосе Порошенко рассказал, что инвесторы стали больше доверять Украине: за 2018 год создали 83 предприятия с нуля.

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Теги: форум в давосе, мвф, Кристин Лагард, Петр Порошенко, реформы в Украине, президент Украины
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.01.2019, 16:05
Оценка:  0
гость
А тормосом в Давосе не забыл помахать?
гость  (аноним)  24.01.2019, 15:30
Оценка:  -1
гость
Вот брехун, круче Зеленского уже стал.
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