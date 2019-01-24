Хлеб в Украине за год подорожал почти на четверть

За 2018 год хлебная корзина прибавила в цене 12,5 гривен. При этом стоимость хлеба в текущем году продолжит расти.

Хлебная корзина в Украине за 2018 год подорожала на 22% или на 12,5 гривен. В текущем году рост цен на хлеб продолжится. Об этом сообщил гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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По его словам, стоимость этой корзины на конец декабря 2018 года составила 70,2 гривен, тогда как на конец прошлого года она стоила 57,7 гривен.

В хлебную корзину вошло по килограмму хлеба пшеничного из муки первого и высшего сорта, ржаного хлеба и полкило батона. Расчет стоимости корзины сделан на основании данных статистики.

Он сообщил, что хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал за год на 23%, батон - 22%, ржаной хлеб - 21%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта - 20%.

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"Потребительская инфляция с декабря 2017 по декабрь 2018 составила 10%. То есть подорожание хлеба состоялось в 2,2 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. Что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения", - сообщил Дорошенко.

По его словам, в 2019 году рост стоимости хлеба будет продолжаться и дальше "темпами, скорее всего, больше уровня инфляции".

"Но подорожание будет уже меньше и составит до 15% в год", - заявил эксперт.

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Дорошенко добавил, что данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 по 1 января 2019 показывают, что за последние десять месяцев текущего года хлебный набор подорожал на четверть.

Ранее сообщалось, как подорожала жизнь в Украине за 2018 год. Больше всего за 2018 год подорожал борщевой набор.