Хлеб в Украине за год подорожал почти на четверть
Хлебная корзина в Украине за 2018 год подорожала на 22% или на 12,5 гривен. В текущем году рост цен на хлеб продолжится. Об этом сообщил гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
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По его словам, стоимость этой корзины на конец декабря 2018 года составила 70,2 гривен, тогда как на конец прошлого года она стоила 57,7 гривен.
Он сообщил, что хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал за год на 23%, батон - 22%, ржаной хлеб - 21%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта - 20%.
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"Потребительская инфляция с декабря 2017 по декабрь 2018 составила 10%. То есть подорожание хлеба состоялось в 2,2 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. Что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения", - сообщил Дорошенко.
По его словам, в 2019 году рост стоимости хлеба будет продолжаться и дальше "темпами, скорее всего, больше уровня инфляции".
"Но подорожание будет уже меньше и составит до 15% в год", - заявил эксперт.
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Дорошенко добавил, что данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 по 1 января 2019 показывают, что за последние десять месяцев текущего года хлебный набор подорожал на четверть.
Ранее сообщалось, как подорожала жизнь в Украине за 2018 год. Больше всего за 2018 год подорожал борщевой набор.
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