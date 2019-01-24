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Хлеб в Украине за год подорожал почти на четверть

Комментариев: 8
За 2018 год хлебная корзина прибавила в цене 12,5 гривен. При этом стоимость хлеба в текущем году продолжит расти.
Хлеб подорожала на 22%
Хлеб подорожала на 22%
Facebook Alexey Doroshenko

Хлебная корзина в Украине за 2018 год подорожала на 22% или на 12,5 гривен. В текущем году рост цен на хлеб продолжится. Об этом сообщил гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook. 

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По его словам, стоимость этой корзины на конец декабря 2018 года составила 70,2 гривен, тогда как на конец прошлого года она стоила 57,7 гривен.

В хлебную корзину вошло по килограмму хлеба пшеничного из муки первого и высшего сорта, ржаного хлеба и полкило батона. Расчет стоимости корзины сделан на основании данных статистики.

Он сообщил, что хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал за год на 23%, батон - 22%, ржаной хлеб - 21%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта - 20%. 

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"Потребительская инфляция с декабря 2017 по декабрь 2018 составила 10%. То есть подорожание хлеба состоялось в 2,2 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. Что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения", - сообщил Дорошенко.

По его словам, в 2019 году рост стоимости хлеба будет продолжаться и дальше "темпами, скорее всего, больше уровня инфляции".

"Но подорожание будет уже меньше и составит до 15% в год", - заявил эксперт. 

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Дорошенко добавил, что данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 по 1 января 2019 показывают, что за последние десять месяцев текущего года хлебный набор подорожал на четверть.

Ранее сообщалось, как подорожала жизнь в Украине за 2018 год. Больше всего за 2018 год подорожал борщевой набор.

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Теги: хлеб, стоимость, подорожание, продукты питания, цены на продукты, Алексей Дорошенко
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  24.01.2019, 17:41
Оценка:  0
гость
Путин СТОП! Ненадо больше подымать цены на хлеб в Украине)
гость  (аноним)  24.01.2019, 17:21
Оценка:  0
гость
Да не страдайте вы! Это не хлеб подорожал, а просто гривня упала.
Так что нет проблем.
Atom    24.01.2019, 17:21
Оценка:  0
Atom
Нам сонца не надо-РоШЕН освещает
Нам хлеба не надо -томас подай.
Люблю_Украину    24.01.2019, 17:33
Оценка:  0
Люблю_Украину
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Петр Великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
на труд и на подвиги нас вдохновил
Boxerogos    24.01.2019, 17:12
Оценка:  0
Boxerogos
Хлеб-это не так важно.А вот лук репчатый,который сейчас дешевле 20 гривен за кило не найти,подорожал втрое за год.И этот товар гораздо дороже чем хлеб.
Boxerogos    24.01.2019, 17:11
Оценка:  0
Boxerogos
Хлеб-это не так важно.А вот лук репчатый,который сейчас дешевле 20 гривен за кило,подорожал втрое за год.И этот товар гораздо дороже чем хлеб.
Люблю_Украину    24.01.2019, 17:36
Оценка:  0
Люблю_Украину
а вы зимой вырастите лук репчатый, почитайте как его выращивают. как закупают луковицы, хранят на складе, перебирают всю зиму что бы не погнил. потом ручками на отапливаемых площадях его в специальные лотки выкладывают, аэрируют в воде, срезают....дорожает не лук, а ТРУД по его выращиванию!
Люблю_Украину    24.01.2019, 17:37
Оценка:  0
Люблю_Украину
я про перья пишу луковые)))
Boxerogos    24.01.2019, 17:42
Оценка:  0
Boxerogos
В данный момент репчатый лук по такой цене продают безо всяких перьев,т.е.не пророщенный.Что это значит?Это значит что существует искусственный сговор по цене на лук,который с осени прошлого года лежит на складе.
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