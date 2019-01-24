Объем госдолга в мире за 10 лет вырос почти вдвое - Fitch

На конец 2018 года объем государственного долга в мире почти в два раза превысил показатель 2007 года.

Объем государственного долга в мире на конец 2018 года достиг $66 трлн (по рыночным валютным курсам), что эквивалентно 80% глобального ВВП. Таким образом, как подсчитали эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings, объем задолженности почти в два раза превысил показатель 2007 года, сообщает в четверг, 24 января, Росбалт.

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По данным экспертов, на данный момент наибольший размер госдолга имеют США - около $21 трлн. В тройке лидеров также оказались Япония ($12 трлн) и Китай ($6 трлн).

При этом, отмечают в агентстве, задолженность развитых стран с 2012 года сохраняется на относительно стабильном уровне - вблизи $50 млрд, а вот долги развивающихся стран увеличились за этот период с $10 трлн до $15 трлн.

Ранее сообщалось, какие страны ЕС задолжали больше всех. Эстония имеет самый низкий государственный долг, а Греция самый высокий.