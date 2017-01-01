НБУ ослабил гривну: Курс валют на 25 января
Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже также вырос.
На 25 января, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2778,6528 (+8 копеек);
– 100 евро – 3151,2701 (+2 копейки).
Национальный банк Украины ослабил курс гривны на 8 копеек – до 27,78 гривен за доллар, а евро подорожал на 2 копейки - до 31,49 гривны за один евро.
На межбанке американская и европейская валюты также улучшили позиции. Доллар при покупке и продаже прибавил восемь копеек. Евро подорожал при покупке на 12 копейки, при продаже - на 11.
Ранее сообщалось, что объем госдолга в мире за 10 лет вырос почти вдвое. На конец 2018 года объем государственного долга в мире почти в два раза превысил показатель 2007 года.
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