ЕБРР поможет начать большую приватизацию в Украине
Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров встретился с главой украинского офиса Европейского банка реконструкции и развития Мариной Петров по вопросам реализации планов большой приватизации. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Трубаров написал, что "ФГИ заручился поддержкой ЕБРР относительно путей реализации планов "большой" приватизации на 2019 год".
"Только совместными усилиями с нашими международными партнерами нам удастся ускорить эффективный процесс продажи государственных активов", - считает он.
Во время встречи обсуждались, в частности, пути разрешения ситуации на Одесском припортовом заводе и возможность скорейшего разрешения проблемы с утверждением инвестиционного советника по приватизации Pericles Global Advisory.
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Среди предприятий на приватизацию госсобственность: ПАО Запорожьеоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Николаевоблэнерго, Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Северодонецкая теплоэнергоцентраль.
Предприятия добывающей промышленности: Объединенная горнотехническая компания Минэнергоуголь, ГП Угольная компания Краснолиманская.
Предприятия машиностроения и приборостроительства: Азовмаш, Турбоатом, завод Электротяжмаш.
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Предприятия химической промышленности: Сумыхимпром, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат.
Предприятия перерабатывающей промышленности: ОАО Ориана, ГП Завод алюминиевой фольги.
А также Президент Отель, ЧАО Индар, национальная акционерная компания Укргагролизинг, ЧАО Аграрный фонд.
Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины утвердил для продажи в 2019 году около 800 объектов малой приватизации.
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