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ЕБРР поможет начать большую приватизацию в Украине

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Приватизация запланирована на текущий год. Представители ЕБРР и Фонда государственного имущества уже обсудили ситуации на Одесском припортовом заводе и Pericles Global Advisory.
Власти снова хотят продать ОПЗ
Власти снова хотят продать ОПЗ
facebook.com/ukraineindustrial

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров встретился с главой украинского офиса Европейского банка реконструкции и развития Мариной Петров по вопросам реализации планов большой приватизации. Об этом он сообщил на своей странице  в Facebook. 

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Трубаров написал, что "ФГИ заручился поддержкой ЕБРР относительно путей реализации планов "большой" приватизации на 2019 год".

"Только совместными усилиями с нашими международными партнерами нам удастся ускорить эффективный процесс продажи государственных активов", - считает он.

Во время встречи обсуждались, в частности, пути разрешения ситуации на Одесском припортовом заводе и возможность скорейшего разрешения проблемы с утверждением инвестиционного советника по приватизации Pericles Global Advisory. 

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Среди предприятий на приватизацию госсобственность: ПАО Запорожьеоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Николаевоблэнерго, Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Северодонецкая теплоэнергоцентраль. 

Предприятия добывающей промышленности: Объединенная горнотехническая компания Минэнергоуголь, ГП Угольная компания Краснолиманская.

Предприятия машиностроения и приборостроительства: Азовмаш, Турбоатом, завод Электротяжмаш. 

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Предприятия химической промышленности: Сумыхимпром, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат. 

Предприятия перерабатывающей промышленности: ОАО Ориана, ГП Завод алюминиевой фольги.

А также Президент Отель, ЧАО Индар, национальная акционерная компания Укргагролизинг, ЧАО Аграрный фонд.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины утвердил для продажи в 2019 году около 800 объектов малой приватизации.

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Теги: компании, приватизация, ЕБРР, предприятия, заводы, госпредприятие
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