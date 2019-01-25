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Глава Нацбанка рассказал о долгах Украины

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Яков Смолий подтвердил, что 2019-2020 годы являются пиковыми по выплатам внешнего долга страны. Но помогать Киеву будут МВФ и Всемирный банк.
Для Украины пиковое время для погашения долгов
Для Украины пиковое время для погашения долгов
depositphotos.com

Выплаты по внешнему долгу будут перекрываться частично за счет средств, поступивших еще в прошлом году, частично – за счет тех, что ещё предстоит привлечь. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий в интервью изданию Сегодня

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По его словам, в этом году планируется получение 500 млн евро от Еврокомиссии и гарантий от Всемирного банка на 600 млн долларов США. Кроме того, могут быть два транша от МВФ на общую сумму около 2,5 млрд долларов, которые тоже поступят в международные резервы.

"Плюс у Минфина есть планы по привлечению средств от размещения облигаций как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Поэтому выплаты по внешнему долгу будут перекрываться частично за счёт средств, поступивших ещё в прошлом году, частично – за счёт тех, что ещё будут привлечены", - сказал Смолий.

Он подтвердил, что 2019-2020 годы действительно являются пиковыми по выплатам. Однако у НБУ и Министерства финансов выстроены планы по осуществлению всех выплат на длительную перспективу с чётким пониманием, как будут обслуживаться эти долги. 

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"У нас есть новая программа сотрудничества с МВФ на сумму около 3,9 миллиарда долларов, рассчитанная на 14 месяцев. Мы получили в прошлом году 1,4 миллиарда долларов по этой программе, которые пошли в международные резервы. А так как у нас восстановилось сотрудничество с МВФ, сразу возобновилось сотрудничество со Всемирным банком и Европейской комиссией. И средства от этих структур пошли Минфину на покрытие дефицита. В прошлом году от этих организаций мы получили более миллиарда долларов в эквиваленте", - сказал глава НБУ.

Ранее сообщалось, какие страны ЕС задолжали больше всех. Эстония имеет самый низкий государственный долг, а Греция самый высокий.

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Теги: экономика, НБУ, внешний долг, экономика Украины, украинская экономика
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.01.2019, 11:32
Оценка:  +1
гость
Только от таких перекредитовок долг растет а не уменьшается, да еще на подходе взыскание 3 лярдов яныка. А отдавать придется - гарантом выступал Лондон, они свои не заплатят...
гость  (аноним)  25.01.2019, 11:28
Оценка:  -1
гость
Это не помощь,а подачки,что бы совсем не сдохли.
nelci    25.01.2019, 11:21
Оценка:  -1
nelci
Можно спасть спокойно, мы попросим и нам опять дадут взаймы, чтобы оплатить предыдущие долги, которые были от прошлых заемов и т.д. и т.п. и так далее...
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