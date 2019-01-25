Украинцы нарастили вывод валюты за границу впятеро
За год темпы вывода валюты за границу выросли в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, пишут Українські Новини в пятницу, 25 января.
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При этом с 3 июля 2017 и на конец того же года было выдано 402 лицензии. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти 9 млн долларов в эквиваленте.
Отметим, согласно правилам, на основании такой лицензии физлицо может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тысяч долларов (в эквиваленте).
Ранее сообщалось, сколько украинцев ездили на заработки за последние 4 года. Каждый год в среднем на заработки за границу ездят 7-9 млн украинцев.
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