Украинцы нарастили вывод валюты за границу впятеро

За первый год действия правил валютных лицензий за границу вывели 9 млн долларов, а за второй - 45,5 млн.

Украинцы вывели за границу 45,5 миллионов долларов за год depositphotos.com

За год темпы вывода валюты за границу выросли в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, пишут Українські Новини в пятницу, 25 января.

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Так, в прошлом году НБУ выдал 2,1 тысяч электронных валютных лицензий физлицам, по которым население вывело за границу 45,5 млн долларов.

При этом с 3 июля 2017 и на конец того же года было выдано 402 лицензии. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти 9 млн долларов в эквиваленте.

Отметим, согласно правилам, на основании такой лицензии физлицо может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тысяч долларов (в эквиваленте).

Ранее сообщалось, сколько украинцев ездили на заработки за последние 4 года. Каждый год в среднем на заработки за границу ездят 7-9 млн украинцев.