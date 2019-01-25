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Украинцы нарастили вывод валюты за границу впятеро

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За первый год действия правил валютных лицензий за границу вывели 9 млн долларов, а за второй - 45,5 млн.
Украинцы вывели за границу 45,5 миллионов долларов за год
Украинцы вывели за границу 45,5 миллионов долларов за год
depositphotos.com

За год темпы вывода валюты за границу выросли в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, пишут Українські Новини в пятницу, 25 января. 

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Так, в прошлом году НБУ выдал 2,1 тысяч электронных валютных лицензий физлицам, по которым население вывело за границу 45,5 млн долларов.

При этом с 3 июля 2017 и на конец того же года было выдано 402 лицензии. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти 9 млн долларов в эквиваленте.

Отметим, согласно правилам, на основании такой лицензии физлицо может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тысяч долларов (в эквиваленте).

Ранее сообщалось, сколько украинцев ездили на заработки за последние 4 года. Каждый год в среднем на заработки за границу ездят 7-9 млн украинцев.

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Теги: валютный рынок, деньги, валюта, НБУ
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.01.2019, 11:45
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Всю валюту что заробитчане ввозят в Украину торгаши отправляют за бугор оплачивать товар. А свои товары производить неохота, да уже и некому... А такими темпами скоро и не для кого.
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