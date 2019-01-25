За год госдолг Украины вырос на $2 миллиарда

В основном госдолг по итогам года вырос из-за кредитов, взятых в декабре у МВФ, ЕС и Всемирного банка.

По итогам 2018 года госдолг превысил 78 миллиардов долларов depositphotos.com

За 2018 год совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

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Государственный и гарантированный государством долг на конец 2018 года составил 2 168,63 млрд гривен, или 78,32 млрд долларов, против 2 122,48 млрд гривен, или 74,76 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 860,50 млрд гривен (67,19 млрд долларов) против 1 845,69 млрд гривен (65,01 млрд долларов) месяцем ранее.

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При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,8 млрд долларов до 39,71 млрд долларов, а за 2018 год – на 1,22 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился на 20,03 млрд гривен до 761,09 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 1,39 млрд долларов до 27,49 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 декабря составил 308,13 млрд гривен, или 11,13 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что глава Нацбанка рассказал о долгах Украины. Яков Смолий подтвердил, что 2019-2020 годы являются пиковыми по выплатам внешнего долга страны. Но помогать Киеву будут МВФ и Всемирный банк.