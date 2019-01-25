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За год госдолг Украины вырос на $2 миллиарда

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В основном госдолг по итогам года вырос из-за кредитов, взятых в декабре у МВФ, ЕС и Всемирного банка.
По итогам 2018 года госдолг превысил 78 миллиардов долларов
По итогам 2018 года госдолг превысил 78 миллиардов долларов
depositphotos.com

За 2018 год совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. 

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В основном госдолг по итогам года вырос из-за кредитов, взятых в декабре у МВФ, ЕС и Всемирного банка. За последний месяц года госдолг увеличился на 4,8%, или на 3,56 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец 2018 года составил 2 168,63 млрд гривен, или 78,32 млрд долларов, против 2 122,48 млрд гривен, или 74,76 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 860,50 млрд гривен (67,19 млрд долларов) против 1 845,69 млрд гривен (65,01 млрд долларов) месяцем ранее. 

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При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,8 млрд долларов до 39,71 млрд долларов, а за 2018 год – на 1,22 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился на 20,03 млрд гривен до 761,09 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 1,39 млрд долларов до 27,49 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 декабря составил 308,13 млрд гривен, или 11,13 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что глава Нацбанка рассказал о долгах Украины. Яков Смолий подтвердил, что 2019-2020 годы являются пиковыми по выплатам внешнего долга страны. Но помогать Киеву будут МВФ и Всемирный банк.

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Теги: кредиты, Минфин, долги, госдолг
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.01.2019, 16:32
Оценка:  0
гость
Только не столь давно приводили данные по выплатам внешнего долга, так янык почти все долги закрыл (то и казна пуста была)перед европой и МВФ. и хотел взять займы у Китая и России на более выгодных условиях.
А пинды в отместку мандан замуданили. Теперь украина в еще большей кабале!
Boxerogos    25.01.2019, 15:12
Оценка:  +1
Boxerogos
Тю!Да какой же это госдолг!Это же долг Януковича!)))))))))))))
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