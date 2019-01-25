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Украинцы стали меньше покупать топлива на АЗС

Комментариев: 6
За год объемы потребления бензина моторного в Украине сократились на 13,9% – до 91,4 тыс тонн.
Больше всего сократились объемы продаж сжиженного газа
Больше всего сократились объемы продаж сжиженного газа
Getty Images

Автозаправочные станции Украины за год сократили объемы продаж всех видов горючего, больше всего – газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата в пятницу, 25 января. 

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За год (декабрь 2018-го к декабрю 2017 года) объемы потребления бензина моторного в Украине сократились на 13,9% – до 91,4 тыс тонн.

Также за этот период сократились объемы розничных продаж дизельного топлива – на 2,7%, до 81,5 тыс. тонн.

Достаточно существенно сократились объемы продаж сжиженного газа – на 32,8%, до 2,6 тыс тонн. 

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В то же время, за месяц (декабрь к ноябрю) розничные продажи бензина моторного сократились на 9,4%, дизельного топлива – на 14,2%, газа сжиженного – на 19%.

Ранее сообщалось, сколько обычному украинцу придется копить на собственное авто. 

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Теги: Украина, бензин, цены, АЗС, заправка, дизтопливо, сжиженный газ
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  25.01.2019, 14:58
Оценка:  0
гость
Значительно сократилось количество транзитных машин (фур) через Украину. Плюс от дороговизны жизни личными машинами стараются пользоваться при крайней необходимости, евробляхи выкурили, ну и рекламируемый переход на электромобили (это сарказм).
Boxerogos    25.01.2019, 14:49
Оценка:  +2
Boxerogos
Небывалая смертность плюс массовый отток работоспособного населения из страны.
гость  (аноним)  25.01.2019, 14:29
Оценка:  0
гость
Все проще. Работоспособного населения стало намного меньше. Все на заработках. А топливо покупают в Польше, России, Чехии, Словакии и т.д. Обепечьте нормальные з/п и люди вернутся. Ведь это на майдане обещали в первую очередь. А сейчас, самая бедная страна Европы. Даже Молдова и Беларусь выше.
гость  (аноним)  25.01.2019, 14:23
Оценка:  0
гость
Удивительно! Благодаря майданутым уродам горючка подорожала в 3 раза, возможно из-за этого?
нафнаф    25.01.2019, 14:16
Оценка:  +1
нафнаф
Не,не так. Меньше украинцев стали покупать топливо на АЗС. Есть другой вариант,все понакупали со своих еврозарплат теслы и гибриды....
гость  (аноним)  25.01.2019, 14:08
Оценка:  +2
гость
жити по новому!, как и обещал шоколад!!!
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