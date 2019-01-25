Украинцы стали меньше покупать топлива на АЗС

За год объемы потребления бензина моторного в Украине сократились на 13,9% – до 91,4 тыс тонн.

Автозаправочные станции Украины за год сократили объемы продаж всех видов горючего, больше всего – газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата в пятницу, 25 января.

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За год (декабрь 2018-го к декабрю 2017 года) объемы потребления бензина моторного в Украине сократились на 13,9% – до 91,4 тыс тонн.

Также за этот период сократились объемы розничных продаж дизельного топлива – на 2,7%, до 81,5 тыс. тонн.

Достаточно существенно сократились объемы продаж сжиженного газа – на 32,8%, до 2,6 тыс тонн.

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В то же время, за месяц (декабрь к ноябрю) розничные продажи бензина моторного сократились на 9,4%, дизельного топлива – на 14,2%, газа сжиженного – на 19%.

Ранее сообщалось, сколько обычному украинцу придется копить на собственное авто.